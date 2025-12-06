Un correntino trabaja con el método Busquet y PNI en la selección Argentina

La selección Argentina de básquetbol comenzó a transitar el camino al Mundial Qatar 2027 con dos triunfos frente a Cuba. En el plantel hubo presencia correntina. El base Dylan Bordón trabajó con el equipo que conduce técnicamente Pablo Prigioni y tuvo minutos en cancha en el juego disputado en Capital Federal.

Pero también Corrientes tuvo su participación dentro del equipo médico del equipo nacional. Como invitado se sumó el licenciado en kinesiología y fisiatría Nicolás Carballo para aportar sus conocimientos con el método busquet.

“Estuve en Asunción realizando una capacitación, una actualización en terapias manuales, en el método Busquet. Allí el kinesiólogo Paulo Maccari, que trabajó con (Manu) Ginóbili, me invitó a participar y poder aportar mi experiencia a los jugadores de la Selección”, contó Nicolás.

El método Busquet es un terapia manual cada vez más utilizada en le deporte. “Es una terapia manual en la cual buscamos resolver las causas de las patologías. Esto va asociado y, fue justamente por lo que me han llamado a mí, con la psico neuroendocrino inmunología (PNI). Básicamente, lo que buscamos es trabajar en forma integral con los jugadores para poder prevenir todo lo que tenga que ver con lesiones, para que su rendimiento mejoren”, contó.

“Pueden recordar que Ginóbili pudo seguir su carrera un poco más allá de lo habitual para un jugador profesional, eso fue en parte, gracias a la combinación del método Busquet con la PNI. Mi aporte va desde ese ámbito. Es un método nuevo. Es la terapia manual propiamente dicha, pero va acompañado de lo que se llama PNI”, agregó en declaraciones a Era Por Abajo en Radio UNNE.

Maccari y Carballo se incorporaron al plantel argentino cuando llegó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires después de su paso por La Habana.

“Nos sumamos los dos en Buenos Aires y la verdad que fue muy bien recibido por el grupo, por los chicos, que son geniales. En una charla les expliqué que no solamente hace falta entrenar el físico, sino que también hay que entrenar mucho la calma, bajar el estrés, porque todo eso influye en nuestro sistema inmunológico. El estrés produce en el organismo síntomas que a largo plazo se van a ir manifestando con los síntomas, con patologías y con lesiones”.

El profesional surgido de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) explicó que “la calma se entrena a través de la meditación, la concientización y la respiración. Todo ello permite bajar el estrés porque ellos están permanentemente bajo presión, con los partidos, los viajes, el cansancio, y la calma mental es lo que les va a permitir tener mejor claridad, enfoque y pensar a la hora de hacer un tiro, una bandeja, una presentación o lo que sea, inclusive prevenir una lesión”.

Carballo relató que se busca “reducir, lo que llamo, los ruidos internos, para ganar en tranquilidad. en las charlas individuales que tuvo con los jugadores, me decían que, por ejemplo, les costaba mucho dormir, que no tenían un sueño corrido. Eso pasa porque la cabeza no para un segundo por el contexto que nos rodea y los hábitos de vida que tenemos. Dormimos, pero no descansamos, porque nuestro sistema inmunológico está permanentemente sobre activado. Básicamente en tratar de controlar esas situaciones, es el trabajo que estoy realizando con los jugadores”.

Dentro del trabajo interdisciplinario que se realiza en la selección, “se hace hincapié en controlar las emociones y los hábitos de vida. Una pata muy importante es la alimentación donde se busca siempre un perfil muy antinflamatorio para que nuestros sistemas estén más enfocados hacia la actividad que tiene cada uno”.

La segunda ventana eliminatoria será a fines de febrero y primeros días de marzo del próximo año, cuando Argentina recibirá la visita de Uruguay (27-2) y Panamá (2-3). “Estaremos nuevamente con el equipo para aportar todo lo que podamos para beneficio de los jugadores”.