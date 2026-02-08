Capital de Corrientes: demoraron a un joven tras intento de robo en plena vía pública

Personal policial del GIR demoró a un joven mayor de edad cuando intentaba cometer un hecho delictivo en la ciudad de Corrientes. El procedimiento se concretó en la tarde del sábado tras una alerta del Sistema Integral de Seguridad 911.

Según la información oficial, los efectivos realizaban tareas de prevención cuando fueron advertidos de que en calles Perugorria y JR Vidal una persona intentaba sustraer un aire acondicionado y un reflector. Ante ello, acudieron de inmediato al lugar.

Al arribar, los policías identificaron al sospechoso y procedieron a su demora. Además, se efectuó el secuestro de un reflector vinculado al hecho.

El demorado y el elemento incautado fueron trasladados a la Comisaría jurisdiccional Segunda, donde se continúan las diligencias correspondientes.