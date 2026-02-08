¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Alal JP Valdés Carnaval 2026
Inseguridad

Capital de Corrientes: demoraron a un joven tras intento de robo en plena vía pública

El procedimiento se realizó tras una alerta del sistema 911.

Por El Litoral

Domingo, 08 de febrero de 2026 a las 20:07

Personal policial del GIR demoró a un joven mayor de edad cuando intentaba cometer un hecho delictivo en la ciudad de Corrientes. El procedimiento se concretó en la tarde del sábado tras una alerta del Sistema Integral de Seguridad 911.

Según la información oficial, los efectivos realizaban tareas de prevención cuando fueron advertidos de que en calles Perugorria y JR Vidal una persona intentaba sustraer un aire acondicionado y un reflector. Ante ello, acudieron de inmediato al lugar.

Al arribar, los policías identificaron al sospechoso y procedieron a su demora. Además, se efectuó el secuestro de un reflector vinculado al hecho.

El demorado y el elemento incautado fueron trasladados a la Comisaría jurisdiccional Segunda, donde se continúan las diligencias correspondientes.

