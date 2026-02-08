Boca Unidos y una polémica decisión: no jugará el Provincial

El Torneo Provincial de Clubes 2026 sufrió una inesperada baja. El Club Boca Unidos decidió desistir de la invitación que le hizo llegar la Federación Correntina y no será parte del certamen de primera división.

"La prioridad absoluta es la reorganización y excelencia institucional", señala el comunicado que dio a conocer el Departamento de fútbol el Club Boca Unidos al comunicar la decisión. "Primero debemos consolidar nuestras bases", agrega.

Además informó que la "decisión se tomó con la debida antelación para permitir que la Federación Correntina de Fútbol pueda disponer de la plaza para otra institución de la provincia".

La Federación ya había informado que serían 32 los clubes participantes en la temporada 2026 del Provincial y también la conformación de las ocho zonas. Boca Unidos estaba en la 1 junto a Lipton y los equipos bellavistenses de Estrada y Hogar Hermanos.

Los nuevos integrantes del Departamento de Fútbol de Boca Unidos asumieron sus funciones el 1 de febrero y luego de la evaluación exhaustiva del estado deportivo de sus categorías tomó la decisión de no jugar el provincial.

Los ejes que fundamentan la medida, según señala el comunicado oficial, son:

Organización del calendario y plantel anta la proximidad del Torneo Federal A - nuestro principal objetivo competitivo - y los compromisos en la Liga Correntina y torneos de AFA, entendemos que afrontar una triple competencia hoy comprometería el rendimiento de nuestros jugadores.

Reestructuración de formativas: nos encontramos en pleno proceso de reordenamiento de las divisiones formativas y reserva. Queremos que cada competencia que Boca Unidos dispute se haga con el nivel de preparación que nuestra historia exige.

Cuidado de nuestros jugadores: priorizamos la integridad física de nuestros juveniles. Sobrecargar el calendario en este momento de transición sería irresponsable y pondría en riesgo la salud de los futbolistas ante una agenda de alta intensidad.