Huracán le ganó el clásico a San Lorenzo

En una nueva y caliente edición del clásico porteño, Huracán derrotó 1-0 a San Lorenzo en el Estadio Tomás Adolfo Ducó por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Por un cabezazo de Jordy Caicedo, que acumula cuatro goles en cuatro partidos, en el arranque del complemento, el Globo se impuso por la mínima y se quedó con los tres puntos ante el Ciclón.

Las fricciones constantes, imprecisiones hicieron un partido cortado con poco juego en la primera mitad. Huracán lo buscó sin ideas antes un San Lorenzo que le costó meterse en el campo rival.

En el amanecer del complemento el Globo se puso en ventaja luego de un centro desde la derecha de Emmanuel Ojeda y el cabezazo de Jordy Caicedo que dejó parado al arquero Orlando Gill.

El Ciclón reaccionó y Cuello tuvo el empate tras un esfuerzo en el que la pelota dio en el palo. Se salvó el Quemero.

En el final Huracán tuvo su segundo gol con una Juan Bisanz que se fue por arriba del travesaño.

La victoria fue para el elenco dirigido por Diego Martínez que hizo méritos para llevarse los tres puntos. Fue más que su rival y es justo su éxito.

En la próxima fecha San Lorenzo volverá a jugar fuera de casa e irá a Santa Fe para medirse frente a Unión, el viernes desde las 22.15. Al día siguiente, Huracán recibirá a Sarmiento, a partir de las 19.45.