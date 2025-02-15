Regatas enfrentará a Obras de San Juan en las semifinales

En Corrientes, Regatas pasó la escoba, barrió con Ferro Carril Oeste y avanzó a los cuartos de final de la Liga Nacional de Vóleibol Masculino. El equipo correntino se impuso 3 a 1 en el tercer punto de la serie de cuartos de final y ahora tendrá como rival a Obras de San Juan en el camino a la final del certamen.

El 3 a 0 de Regatas sobre Ferro puede llamar a engaño. La serie de cuartos de final fue pareja y eso también pasó en el tercer punto que se jugó el viernes, en la calurosa noche correntina.

El primer set quedó en poder del equipo de Caballito 25 a 21, pero el Fantasma reaccionó para llevarse los siguientes tres parciales: 25-23, 25-22 y 25-23, logró el triunfo y la clasificación a las semifinales.

El equipo conducido técnicamente por Diego Stepanenko sostuvo su buen rendimiento en las bases de la concentración en defensa, y sobre todo de una ofensiva muy sólida comandada por el gran desempeño del armador Lucas Asteggiano, quien encontró siempre bien parados para definir al opuesto Pedro López y las conexiones letales en primer tiempo con Roger Battilana.

El encuentro marcó el regreso de la Liga Nacional a Corrientes. Para la temporada 2025, la Federación del Vóleibol Argentino (Feva) cambió el formato de juego y dispuso volver a las localías para los cruces eliminatorios.

El segundo puesto que logró en Paraná, durante la fase clasificatoria, le permitió a Regatas tener la ventaja de localia en los cuartos de final y esa situación se repetirá en las semifinales.

El público correntino respondió de gran manera y se acercó hasta el estadio José Jorge Contte para alentar al conjunto local que respondió con el triunfo y la clasificación a las semifinales.

El conjunto del parque Mitre vuelve a ser uno de los grandes protagonistas de la segunda división y sigue intacto con el sueño del ascenso a la Liga Argentina. Ahora, se medirá en las semifinales contra Obras de San Juan, donde tendrá nuevamente ventaja de localía.

Obras también logró un 3 a 0 en su serie de cuartos de final frente a Normal 3 de Rosario. Los sanjuaninos ganaron los dos partidos que disputaron como locales y el tercer punto, el viernes en Rosario, consiguieron la victoria 3 a 1 para llegar a las semifinales.

La serie al mejor de cinco partidos en busca de la final del torneo entre Regatas y Obras arrancará el próximo fin de semana.

El sábado 22 y domingo 23 los dos primeros encuentros se disputarán en el estadio Dr. Aldo Cantoni de San Juan. Mientras que el fin de semana siguiente la acción volverá a trasladarse al José Jorge Contte donde se jugarán los puntos 3, 4 y 5, los dos últimos en caso de ser necesarios.

La otra llave semifinal será protagonizada por UPC de San Juan, el máximo candidato al título y al ascenso, y Libertad de San Jerónimo Norte de Santa Fe.

Los sanjuaninos vencieron en cuartos de final a UVT (Unidad Vecinal de Trinidad) de San Juan y los santafesinos hicieron lo propio con Echagüe de Paraná.

