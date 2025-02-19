La drástica decisión que tomó Russo con Iker Muniain antes del clásico frente a Huracán

El San Lorenzo de Miguel Angel Russo llegó a la cima de la Zona B, compartiendo 14 puntos con Rosario Central. Y si es duro llegar bien alto, más duro todavía es mantenerse. Y mucho peor será para este Ciclón que sorprendió a más de uno en este arranque de año ya que se le viene una complicada seguidilla de tres clásicos en dos semanas. El primer gran desafío será este domingo en el Tomás Adolfo Ducó ante Huracán. La gran pregunta es si podrá estar o no Iker Muniain, su capitán y estrella. Las noticias no son buenas y el entrenador ya tomó una decisión.

Miguelo tiene asumido no arriesgar al vasco, quien volvió el pasado domingo de España, donde estuvo realizando una rehabilitación especial del desgarro sufrido días antes del estreno en el Torneo Apertura. Desde el cuerpo técnico y médico evalúan día a día al mediocampista europeo y consideran que aún no se encuentra al cien por ciento. Y, más allá de tratarse del derby de barrio, compromiso que los hinchas siempre exigen ganar, Russo piensa mirando el bosque y no solamente el árbol.

Después del Globo, a los de Boedo se le vienen Racing, el lunes 3 de marzo, por el interzonal; e Independiente, el sábado 8. Ambos encuentros serán en el Nuevo Gasómetro. Por eso, la premisa es cuidar las piernas de aquellos que no se muestren en su máxima condición. Y tal es el caso de Muniain.



Iker padeció un desgarro importante. De inmediato planteó internamente la opción de viajar para recuperarse en su país. La determinación del volante de 32 años tuvo que ver con la confianza plena que deposita en Jurdan Mendiguchía, fisioterapeuta e investigador español. Fueron dos semanas de tratamiento intenso en Pamplona.

El vasco volvió a Buenos Aires según los plazos estipulados. Todos tenían la esperanza de verlo nuevamente con la cinta en el brazo y estrenando la camiseta '10' (antes vestía la '80' y aún no pudo usar la nueva numeración) en Parque de los Patricios. Pero eso no será posible, al menos como titular.

Lo que se analizará de aquí al domingo a las 18, la hora del pitazo inicial, es si podrá aunque sea ocupar un lugar en el banco de suplentes para empezar a sumar algunos minutos en el segundo tiempo o si directamente Russo lo guarda para el clásico siguiente, ante La Academia.

Otro que está entre algodones y sigue en duda es Ezequiel Cerutti, con una lesión muscular. El Pocho se perdió los últimos dos partidos y será esperado hasta último momento para saber si podrá regresar o no contra Huracán.

(Con información de Clarín)