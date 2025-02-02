Greve se prepara para el Panamericano de Asunción

La ciclista correntina Cristina Greve competirá en el Panamericano de Pista que se realizará en Asunción del 1 al 6 de abril.

La múltiple campeona argentina (tiene 14 títulos) lleva adelante la preparación para el certamen continental en San Juan donde trabaja junto a Maribel Aguirre.

“Mis días en San Juan”, publicó la correntina en su cuenta de Facebook con fotos y videos de sus entrenamientos.

“Sumando km, desnivel, pista y dolores de piernitas”, agregó y agradeció a Maribel Aguirre que “aguanta mis quejas, me espera en las subida y me motiva siempre”.

Durante el mes de septiembre de 2024, en el en el velódromo Vicente Alejo Chancay de San Juan, fue una de las protagonistas del Argentino de Pista al conseguir tres medallas, una de oro y dos de plata.

Esa actuación, además de sus sobrados antecedentes, la habilitó para estar en el Panamericano de Pista.

“Todavía no están definidas las pruebas que tomaré parte, pero serán las de fondo”, comentó en contacto con El Litoral.

El Velódromo UCI de la capital paraguaya recibirá al Panamericano de Pista para la categoría Elite y en forma paralela se concretará el clasificatorio para los II Juegos Panamericanos Juniors de Asunción.