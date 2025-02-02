San Lorenzo y River igualaron sin abrir el marcador

San Lorenzo y River Plate empataron sin goles, en un espectáculo que fue de mayor a menor. El partido se disputó en el Nuevo Gasómetro y correspondió a la tercera fecha de la zona B del torneo Apertura de la Liga Profesional del Fútbol.

El Ciclón (7 puntos) y el Millonario (5) mostraron lo mejor en la etapa inicial y el complemento fue discreto. Los dos tuvieron una chance muy clara para quedarse con la victoria, pero apareció el travesaño y mantuvo el cero.

Marcelo Gallardo sigue sin encontrar el estilo que busca en su equipo, mientras que Miguel Ángel Russo se fue conforme por el compromiso de sus dirigidos. Los dos siguen invictos.

San Lorenzo comenzó mejor el partido en el Nuevo Gasómetro y de arranque llegó al gol, aunque la jugada terminó siendo invalida de manera correcta por posición adelantada.

Franco Armani dio un rebote largo, le quedó a Malcom Braida casi sobre la línea de fondo y sacó un centro que finalizó con la pelota en la red luego de un desvío en Enzo Pérez. El asistente no levantó la bandera, pero a través de la tecnología se confirmó el offside del jugador del Ciclón.

Después de un inicio en el que fue superado desde la actitud, el equipo de Gallardo (decidió jugar con cinco defensores) se acomodó en el campo y terminó mejor que San Lorenzo el primer tiempo.

El Millonario contó con una clarísima para abrir el marcador con un cabezazo de Paulo Díaz que se estrelló en el travesaño y en el rebote no pudo Lucas Martínez Quarta. También estuvo cerca Miguel Borja, quien se encontró con una muy buena reacción de Orlando Gill.

Así como sucedió en el inicio del partido, San Lorenzo arrancó enchufado el complemento y de arranque volvió a tener otra muy buena chance para convertir: Cuello tomó la pelota por la derecha, asistió a Braida y el derechazo dio en el travesaño.

River no mejoraba y Gallardo decidió no solo mover el banco con la inclusión de tres variantes juntas (Aliendro, Nacho Fernández y Colidio por Martínez Quarta, Lanzini y Driussi), sino que también modificó el sistema para volver a la tradicional línea de 4. Además, Enzo Pérez salió por un calambre y entró Matías Rojas.

Más allá de los cambios, el Millonario no mejoró y terminó redondeando un segundo tiempo malo, que tuvo menos ritmo y peligro que el primero. Los dos se fueron conformando con el cero y en cero terminaron.

Por la fecha 4 de la Zona B, el sábado 8, River jugará otro clásico debido a que recibirá en el Monumental a Independiente, mientras que San Lorenzo visitará a Vélez en otro de los destacados.

