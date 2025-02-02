Boca venció a Huracán y consiguió su primer triunfo del torneo

Boca derrotó 2-1 a Huracán en La Bombonera en un partido que correspondió a la tercera fecha, zona A del torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Edinson Cavani y Carlos Palacios anotaron para el conjunto de Fernando Gago. Había empatado transitoriamente Marco Pellegrino para el Globo.

Después de dos empates, Boca consiguió su primera victoria del torneo. El equipo tuvo un rendimiento de menor a mayor y en el complemento justificó el triunfo. Para Huracán, que también había empatado en las dos fechas anteriores, fue su primera derrota.

Por la cuarta fecha, el viernes 7 Huracán recibirá a Tigre y al día siguiente Boca visitará a Racing.