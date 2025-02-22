Curupay debuta en el Provincial

La segunda fecha del Torneo Provincial de Primera División se pondrá en marcha este sábado con la disputa de dos partidos.

En la capital correntina, se producirá el debut de Curupay que, en cancha de Ferroviario, recibirá desde las 17.30 a Central Goya.

El partido corresponde a la 10 donde tendrá fecha libre Football de Esquina.

Curupay cuenta con Gabriel Mosevich en la dirección técnica y sumó varios jugadores para la presente temporada, entre ellos: Gerardo Gauto, Joel Meza, Carlos Báez, Agustín Alegre, Santiago Herrera, Diego Monzón, Johan Báez y Nicolás Segovia.

En la primera fecha del grupo, Central Goya superó como local a Football 1 a 0 con gol de Lautaro Medina.

La entidad capitalina informó que el costo de la entrada general se fijó en $4.000 y las Damas abonarán $2.000. En tanto que el seguro se estableció en $1.000.

El segundo partido de la jornada sabatina se jugará en el estadio Agustín Faraldo de Paso de los Libres donde Puente Seco recibirá a Comunicaciones de Mercedes. El encuentro dará inicio a las 18 y corresponde al grupo 8 donde tendrá fecha libre San Martín de Yapeyú.

El equipo libreño hará su presentación en el certamen provincial, mientras que Comu le ganó como local en la primera fecha a San Martín 3 a 1.

Programación

Sábado 22

17.30 Cancha de Ferroviario: Curupay vs. Central Goya.

18.00 Cancha Agustín Faraldo: Puente Seco (P. de los Libres) vs. Comunicaciones (Mercedes).

Domingo 23

17.00 Cancha de Victoria (Curuzú Cuatiá): Barracas (C. Cuatiá) vs. Comunicaciones (P. de los Libres)

17.00 Cancha Polideportivo Municipal San Miguel: Sol de América (San Miguel) vs. Mandiyú.

17.00 Cancha Berón de Astrada: Berón de Astrada (Esquina) vs. Victoria (C. Cuatiá).

17.00 Cancha Barrio Norte (Bella Vista): Barrio Norte vs. San Martín (Esquina).

18.00 Cacha Sportivo Santa Lucía: Sportivo Santa Lucía vs. Sacachispas.

18.00 Cancha Sargento Cabral: San Francisco (La Cruz) vs. Luz y Fuerza (Virasoro)

18.00 Cancha José E. Pezzelato (Goya): Benjamín Matienzo vs. Deportivo Concepción.

19.00 Cancha 27 de Agosto (Santo Tomé. Sartuntún vs. El Decano (Ituzaingó).

19.00 Cancha Vuelta del Ombú (Virasoro): Juventud Unida (G. Virasoro) vs. Berón de Astrada (Santo Tomé).

20.00 Cancha Juventud Unida (Sauce): Porá Purajhey vs. Parque Independencia (Monte Caseros).

20.30 Cancha San Lorenzo (M. Caseros): San Lorenzo vs. Defensores (San Roque).