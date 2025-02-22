Independiente venció a Instituto y pone presión en lo más alto

Independiente le ganó por 2-0 a Instituto de Córdoba en el marco de la séptima fecha de la zona B del Torneo Apertura. Los goles fueron convertidos por Álvaro Angulo y Federico Mancuello, de penal.

En un primer tiempo con más amonestados que juego, el árbitro Yael Falcón Pérez sacó cuatro tarjetas amarillas en los primeros 20 minutos: Diego Tarzia y Luciano Cabral para Independiente y Alex Luna y Juan Franco para Instituto.

Por otro lado, la más clara del partido fue del extremo derecho Santiago Montiel a los 21 minutos, luego de que le pegara con la zurda desde afuera del área al lado del palo izquierdo del arquero Manuel Roffo.

En el segundo tiempo, a los 8 minutos, Angulo puso en ventaja al “Rojo” en el marcador luego de una gran jugada colectiva donde Diego Tarzia le dio un pase a Luciano Cabral, que dejó pasar el balón para que el colombiano se metiera dentro del área y definiera de gran manera frente a Roffo.

A los 12, Gastón Lodico le arruinaba el festejo a Independiente al marcar el 1-1, pero, luego de que que el árbitro Falcón Pérez revisara la jugada en el VAR, el gol quedó anulado.

Un penal a los 24 minutos del complemento, le dio el 2-0 al equipo local. El árbitro del partido no dudó a la hora de cobrar la máxima sentencia después de una falta en contra de Felipe Loyola.

Fue Federico Mancuello el encargado de patear y convertir, luego de que se la cruzó al arquero Roffo y así ampliara la ventaja del “Rojo” frente a Instituto.

A los 36 minutos, Santiago Hidalgo anotaba el 3-0 que sellaba la goleada de Independiente, y a su vez convertía su primer gol en el estadio Libertadores de América - Ricardo Bochini, pero Falcón Pérez anuló el tanto tras una revisión del VAR por un offside de Ignacio Maestro Puch.

Con esta victoria, el “Rojo” suma 16 puntos y lucha por los primeros puestos en la zona B. Mientras que Instituto quedó con 7.

En la próxima fecha, Independiente visitará Banfield e Instituto será visitante de Argentinos.