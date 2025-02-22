Boca superó a Aldosivi y apaciguó los reclamos en La Bombonera

Con la revancha por la fase previa 2 de la Copa Libertadores ante Alianza Lima en el horizonte, Boca venció por 2-1 a Aldosivi en una Bombonera que se pronunció varias veces por el nivel de juego del equipo de Fernando Gago.

Luis Advíncula marcó el primer tanto y a los pocos minutos Tiago Serrago igualó el encuentro. Finalmente, Miguel Merentiel salvó al Xeneize y le dio los tres puntos en el Torneo Apertura 2025.

El conjunto de la Ribera venía de recibir un duro golpe en la máxima competencia continental tras caer por 1-0 en Perú y el entrenador decidió preservar a varios de sus futbolistas de cara a la vuelta del próximo martes. Sin embargo, los locales no hicieron pie durante los primeros 45 minutos: dominaron la pelota pero no generaron peligro en el arco defendido por Williams Barlasina.

Debido al flojo nivel, los hinchas presentes en el Estadio Alberto J. Armando cantaron "movete Xeneize, movete..." y silbaron a los futbolistas cuando encaraban el túnel de vestuarios una vez determinado el entretiempo.

En el complemento del encuentro, el “Xeneize” regresó al terreno de juego con una mentalidad diferente que se vio reflejada en las definiciones de las jugadas claras de gol.

En el minuto cuatro, el “Azul y Oro” abrió el marcador. Luis Advíncula ejecutó un disparo potente que descolocó al arquero de Aldosivi de Mar del Plata Williams Barlasina.

Sin embargo, En el minuto 18 del complemento del encuentro, Tiago Serrago realizó un disparo preciso y complicó a Agustín Marchesín. El ex River marcó la igualdad y silenció a toda la Bombonera.

A los treinta y nueve minutos, Miguel Merentiel realizó un disparo potente y envió la pelota al fondo de la red. Gracias a la certeza del uruguayo, el equipo liderado por Fernando Gago venció 2-1 al “Tiburón”.