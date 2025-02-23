¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

ELI Banco de Corrientes La Libertad Avanza
LIGA CORRENTINA DE FÚTBOL

Comenzó el Oficial y el campeón empató en el debut

En los primeros seis partidos se anotaron 25 goles. La fecha inaugural se completará el miércoles 26.

Por El Litoral

Domingo, 23 de febrero de 2025 a las 17:03
Gentileza Empedrado
Gentileza Boca Unidos

Con la disputa de seis partidos se puso en marcha el Torneo Oficial de Primera División A en la Liga Correntina de Fútbol. Durante la jornada inaugural se marcaron 25 goles.

El campeón defensor, Empedrado, debutó con un empate en 1 frente a Lipton. Alejandro López hizo el gol de Empedrado y Walter Ramos el de Lipton.

En un partido con cuatro expulsados, dos por equipo, Boca Unidos venció a Huracán Corrientes 2 a 1 en los partidos destacados de la jornada sabatina. Lo goles de aurirrojo fueron marcados por Damián Sánchez y Lautaro Moralez, mientras que el tanto del azulgrana fue autoría de Alexis Cañete.

El recién ascendido Independiente sorprendió y goleó a Soberanía 4 a 1 con goles de Juan Manuel Leguizamón, Ramón Morales, Cristian Ramírez y Lautaro Suárez. El único tanto de Soberanía fue de Elías Pared.

Mientras que Invico, otro de los clubes que llegaron desde la B, perdió frente a Mburucuyá 6 a 3. Los goles de la M lo marcaron Luis Ramírez, Milton Montenegro, Osvaldo Gómez y Héctor Duete (3). Para Invico señalaron Axel Ferreiro, Braian Bravo y Maximiliano Gómez.

Por su parte, Cambá Cuá, con goles de  Emanuel Salazar y Julio Sena, superó a Libertad, regresó a la máxima categoría, 2 a 0.

Sportivo y Ferroviario igualaron 2 a 2. Marcos Gómez hizo lo dos goles del albiverde y para el verdolaga señalaron Gonzalo Galarza y Diego Valenzuela.

La primera fecha se completará el miércoles 26 en cancha de Ferroviario. A las 19.30 se medirán Mandiyú - Curupay y desde las 21.30 lo harán Talleres - Sacachispas.

