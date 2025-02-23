Comenzó el Oficial y el campeón empató en el debut

Con la disputa de seis partidos se puso en marcha el Torneo Oficial de Primera División A en la Liga Correntina de Fútbol. Durante la jornada inaugural se marcaron 25 goles.

El campeón defensor, Empedrado, debutó con un empate en 1 frente a Lipton. Alejandro López hizo el gol de Empedrado y Walter Ramos el de Lipton.

En un partido con cuatro expulsados, dos por equipo, Boca Unidos venció a Huracán Corrientes 2 a 1 en los partidos destacados de la jornada sabatina. Lo goles de aurirrojo fueron marcados por Damián Sánchez y Lautaro Moralez, mientras que el tanto del azulgrana fue autoría de Alexis Cañete.

El recién ascendido Independiente sorprendió y goleó a Soberanía 4 a 1 con goles de Juan Manuel Leguizamón, Ramón Morales, Cristian Ramírez y Lautaro Suárez. El único tanto de Soberanía fue de Elías Pared.

Mientras que Invico, otro de los clubes que llegaron desde la B, perdió frente a Mburucuyá 6 a 3. Los goles de la M lo marcaron Luis Ramírez, Milton Montenegro, Osvaldo Gómez y Héctor Duete (3). Para Invico señalaron Axel Ferreiro, Braian Bravo y Maximiliano Gómez.

Por su parte, Cambá Cuá, con goles de Emanuel Salazar y Julio Sena, superó a Libertad, regresó a la máxima categoría, 2 a 0.

Sportivo y Ferroviario igualaron 2 a 2. Marcos Gómez hizo lo dos goles del albiverde y para el verdolaga señalaron Gonzalo Galarza y Diego Valenzuela.

La primera fecha se completará el miércoles 26 en cancha de Ferroviario. A las 19.30 se medirán Mandiyú - Curupay y desde las 21.30 lo harán Talleres - Sacachispas.