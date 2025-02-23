Midón y Zárate compiten en Tucumán

El M25 de Yerba Buena, Tucumán, primer torneo ITF masculino del año en la Argentina, contará con la participación de dos jóvenes tenistas correntinos. Lautaro Midón y Carlos María Zárate están en el cuadro principal del certamen que se juega en las canchas de polvo de ladrillo del club Las Lomitas.

El desembarco de los correntinos fue por diferentes vías. Midón, cuarto preclasificado, ingresó al certamen tucumano por su ubicación en el ránking de la ATP, mientras que Zárate lo hizo por una wild card (tarjeta de invitación) al ganar el Pro Tour de San Fernando, Buenos Aires.

La clasificación del M25 se puso en marcha este domingo, en tanto que el cuadro principal dará inicio el martes.

Durante la presente temporada, Midón (20 años y 350 de la ATP) logró su mejor actuación en un Challenger 75 de Punta del Este donde llegó hasta los cuartos de final después de superar la clasificación.

También participó del Challenger 50 de Tigre, Buenos Aires, (primera ronda), Challenger 100 de Piracicaba, Brasil (primera ronda) y M25 de Punta del Este (segunda roda). Además, no superó la clasificación del Challenger 125 de Rosario y tuvo su debut en un torneo ATP pero en dobles, jugó junto a Gonzalo Billanueva en Buenos Aires.

Para Zárate (19 años) el torneo tucumano se presenta como todo un desafío, buscará sus primeros puntos ATP en un future de la categoría M25.

Su llegada al cuadro principal se lo ganó al imponerse en el Pro Tour N° 1 – Categoría 200 disputado en el club de San Fernando, Buenos Aires, durante la última semana de enero.

En febrero compitió en Punta del Este. En el primer M25 de la ciudad uruguaya superó la ronda de clasificación y perdió en primera ronda, mientras que en el segundo no pudo superar la qualy.

En tanto que Ignacio Monzón, que viene de realizar una gira por los Estados Unidos, decidió bajarse de la clasificación en Tucumán porque llegó muy sobre el inicio de la competencia. Ahora decidirá si viaja a Paraguay (M25 de Asunción) o Chile (Challenger de Santiago).



