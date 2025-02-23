Segunda temporada consecutiva sin presencia correntina en el Torneo del Interior

La principal competencia que tiene el rugby argentino para los clubes del interior no tendrá representantes de Corrientes por segundo año consecutivo.

La Unión Argentina de Rugby (UAR) cambió el formato del Torneo del Interior (TdI), ahora se jugará a lo largo del año y por eso se mantuvo los ascensos y descensos del 2024.

Durante la pasada temporada, Taraguy y Aranduroga no superaron la Reválida para llegar a la categoría B del certamen nacional y por lo tanto el NEA se quedó sin plazas.

En el 2023, solamente Aranduroga superó la instancia de Reválida y en el TdI B ganó 1 de sus seis presentaciones. En tanto que Taraguy no pudo clasificar.

Los dos equipos correntinos llegaron a la Reválida por la ubicación que lograron en los respectivos regionales del NEA, donde no consiguen el título desde el 2018 cuando se coronó Taraguy.

Los resultados y la diferencia que se exhiben en las canchas preocupan, dejan al rugby correntino lejos del primer plano nacional. Sin posibilidad de mayor competencia, el crecimiento parece un objetivo muy distante.

En el 2025, el único torneo oficial para los clubes de Corrientes (Aranduroga, Taraguy y San Patricio), será el Regional NEA donde se buscará romper la hegemonía de Curne y ganar alguna plaza para el certamen de la UAR.

Temporada 2025 del TdI

El NEA tendrá un solo representante en el Torneo del Interior 2025. Será Curne que jugará en la divisional A.

En Córdoba se realizó el lanzamiento oficial del certamen más federal del país. El sábado 15 de marzo se llevará a cabo la jornada inaugural del 22º Torneo del Interior A, mientras que la primera fecha del 19° Torneo del Interior B (vale consignar que esta división se organizó por primera vez en 2001), será el sábado 22 de marzo. La final del Torneo del Interior A está pautada para el sábado 27 de septiembre, mientras que la del B será el sábado 30 de agosto.

A diferencia de cómo venía desarrollándose el certamen, a partir de este año se disputará en ventanas intercaladas con los torneos provinciales o regionales entre los meses de marzo y finales de septiembre. Participarán los mismos 32 equipos que lo hicieron en la edición 2024, con la salvedad de los ascensos y descensos producto de las reválidas del TDI A y B. En el cuadro del TDI A actuarán 16 equipos, divididos en cuatro grupos de cuatro cada uno y los dos primeros de cada zona accederán a los cuartos de final. Por su parte, los terceros y cuartos de cada grupo disputarán los repechajes. Al mismo tiempo, los perdedores de dichos repechajes deberán disputar un encuentro con los cuatro mejores del TDI B por un lugar en el Torneo del Interior 2026.

Curne integrará la Zona 4 con Duendes de Rosario, Tala de Córdoba y Uru Cure de Río Cuarto, Córdoba.

El debut del conjunto chaqueño, campeón del NEA en los últimos cuatro regionales, será el 15 de marzo cuando visite a Uru Cure, el 22 recibirá a El Tala y 26 de abril jugará como local contra Duendes.

La segunda ronda comenzará el 17 de mayo y el club universitario visitará a Duendes. El 28 de junio visitará a El Tala y el 26 de julio recibirá a Uru Cure.



