San Martín le ganó a Quimsa y se mantiene en puestos de PlayOff

Séptima victoria consecutiva para San Martín de Corrientes en condición de local. Con buenos porcentajes de efectividad y su ya característica defensa, se quedaron con el duelo por 87 a 68. Los dirigidos por Revidati fueron sólidos de principio a fin para vencer a Quimsa, que contó con el reestreno de Brandon Robinson en el plantel.

Con este resultado, el equipo santo ya no mira de reojo los puestos de reclasificación, sino que se acomoda cada vez mejor. Con un récord de 11-11 pasó a Atenas y Ferro, para ubicarse en la décima colocación de la tabla. Quimsa, por su parte, sigue sufriendo la irregularidad en la ruta (2-8) y, con un saldo de 12-9 se mantienen en el sexto lugar de esta temporada 24/25.

En una nueva jornada de Liga Nacional en el Fortín Rojinegro, la Fusión comenzó a tono de la mano de Federico Zezular pero, con el correr de los minutos, San Martín se acomodó y dio vuelta el tanteador. Lucas Gargallo (11 pts) y Samuel Givens (6 pts) fueron de gran relevancia en el goleo para que el Gallo culmine arriba en el primer cuarto por 31-18.

La presión defensiva de San Martín sigue siendo el pilar fundamental a la hora de construir los partidos. Forzando tiros incómodos y llegando a los tiradores, cortó la circulación de Quimsa, que se vio obligado a forzar acciones desde el uno contra uno, y no con un juego fluído. La efectividad no estuvo del lado de la visita (4/22, apenas un 18%), lo que facilitó el accionar de la defensa. Del otro costado, el tiro de tres fue el gran aliado del santo, que terminó con 12 de 26 (un 46%) para poder jugar con mas tranquilidad. En la confianza, los locales manejaron el ritmo del partido.

Decidido a achicar la distancia, el elenco santiagueño intentó ser más efectivo en el juego pero le costó conectar a nivel colectivo. Por su parte, el Santo mantuvo la superioridad sin inconvenientes, así fue como se llevó el cuarto por 51-34.

En la segunda parte del encuentro, San Martín encontró efectividad en las distintas variantes que realizó su entrenador y así logró sostener una buena diferencia sobre su rival, cerrando el cuarto por 68-52. Pese a las buenas intenciones del conjunto de Leandro Ramella, la diferencia de puntos que el dueño de casa tuvo desde el principio fue fundamental para que se lleve el triunfo por 87-68.

El jugador destacado del encuentro fue Lucas Gargallo con una valoración de 22, 18 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias. Además, Tomás Botta logró 16 anotaciones, 6 rebotes y 3 asistencias. En el conjunto visitante se destacó Tavario Miller con 12 tantos y 5 rebotes.

Con información de TyC Sports

Las figuras

Cinco jugadores terminaron anotando en doble dígito en San Martín. Lucas Gargallo fue el máximo goleador con 18 puntos, con 3/5 en dobles y 4/7 en triples. Con 16 lo escoltó Tomás Botta, quién también bajó 6 rebotes. Con 11 terminaron Dario Hunt, Franco Méndez y Federico Grun. En la visita, lo mejor vino de la mano de Tavario Miller, autor de 12 puntos y 5 rebotes.