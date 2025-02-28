Regatas busca volver al triunfo en la presentación de su nuevo entrenador

Con el debut de Juan Manuel Varas como entrenador, Regatas Corrientes recibirá este viernes a Quimsa de Santiago del Estero en la continuidad de la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

El encuentro que se disputará en el estadio José Jorge Contte de la entidad Fantasma, dará inicio a las 21,30 y tendrá como jueces a Juan Fernández, Gonzalo Delsart y Danilo Molino.

La irregular producción de Regatas en la temporada 2024/25 lo tiene con una marca de 11 triunfos y 12 derrotas y está afuera de la zona de clasificación a los playoffs.

El equipo correntino viene de realizar una gira por Córdoba donde perdió los tres partidos que disputó. Contra Atenas, Instituto e Independiente de Oliva.

Esa salida a la ruta le costó el puesto a Fernando Calvi. Cuando la delegación regatense regresó a Corrientes la dirigencia decidió que no continúe en su cargo y designó a Juan Manuel Varas en ese puesto.

Varas se venía desempeñando como asistente técnico y ahora tendrá toda la responsabilidad con el equipo superior.

“Al estar desde adentro del proceso junto con Fernando (Calvi), tengo mi diagnóstico hecho, y entonces trabajamos para mejorar algunos aspectos bien específicos, como son las pérdidas ofensivas, la congestión a la pintura, tener claridad en las reglas defensivas y poder ejecutarlas bien. No se trata de venir y sacar todo lo que estaba y empezar de 0, sino que tocar cosas bien específicas”, expresó el entrenador de 39 años.

“Sabemos lo que es Quimsa, lo que significa para La Liga Nacional y todo lo que ha hecho en los últimos años. En esta temporada no tuvieron el mejor de los inicios, no pudieron clasificar a la Copa Súper 20 que seguramente también era un objetivo de ellos como nuestro”, analizó sobre el rival de este viernes.

Para este encuentro, como sucedió en el último juego en Córdoba, Regatas tendrá todo el plantel a disposición de Varas.

Quimsa tiene 12 triunfos en 18 presentaciones y llega al choque contra Regatas con dos derrotas consecutivas. Perdió frente a OTC en Oberá y frente a San Martín en Corrientes.

Para esta gira sumó al estadounidense Brandon Robinson después de su paso por la liga de Uruguay. El escolta goleador tuvo su reestreno contra San Martín y eleva el potencial del equipo que conduce Leandro Ramella.