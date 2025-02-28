Midón se instaló en las semifinales del M25 en Tucumán

El torneo de tenis M25 de Yerba Buena, Tucumán, tiene a un semifinalista correntino, Lautaro Midón. El joven de 20 años superó este viernes la instancia de cuartos de final y ahora tratará de instalarse en la final del certamen que se juega sobre superficie de polvo de ladrillo.

El jugador correntino que está 352 en el ránking de la ATP le ganó este viernes a Luciano Ambrogi por 6-4 y 6-1 en 1 hora y 29 minutos de juego.

Para Midón fue el tercer triunfo sobre Ambrogi en cuatro enfrentamientos dentro del circuito internacional.

En una de las semifinales, Midón enfrentará a Mariano Kestelboim (492) que en cuartos de final eliminó la correntino Carlos María Zarate (19 años) por 6-4 y 6-0 en 1 hora y 48 minutos de juego.

El paso de Zárate por las canchas del Club Social Las Lomitas de Yerba Buena quedará para el recuerdo dado que ganó dos partidos dentro de un cuadro principal en un torneo del circuito profesional y sumó sus primeros puntos ATP.

Será el tercer choque entre Midón y Keslboim. Durante el mes de febrero, en un M25 de Punta del Este, se impuso el bonaerense en 3 sets, mientras que durante el 2023, en el M15 de Villa María, Córdoba, la victoria correspondió al correntino, también en 3 sets.

En el cuadro de dobles, Carlos Zárate hizo dupla con el brasileño Bruno Fernández y este viernes perdieron en la instancia de semifinal contra los argentinos Juan Estévez y Juan Bautista Otegui por un doble 6-4.