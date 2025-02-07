Aranduroga renueva la conducción técnica para el 2025

Los equipos correntinos se preparan para la temporada 2025 de rugby. Aranduroga apuesta al cambio en la conducción técnica, mientras que Taraguy y San Patricio le dan continuidad a los proyectos que iniciaron el año pasado.

Aranduroga designó como entrenador en jefe a Sebastián Panseri para ocupar el cargo que tenía Mario Moreschi.

El equipo Cebra apuesta por un hombre de la casa que estará acompañado, entre otros, por Fernando Sánchez, Gonzalo Góngora, Federico Reyes y Facundo Esquivel.

En el 2024, Aranduroga perdió en semifinales del Regional NEA y en el 2023, con Julián Del Villar como head coach, fue finalista del mismo torneo.

Mientras que a nivel nacional, en la pasada temporada, perdió el repechaje para ingresar en el Torneo del Interior B.

En Taraguy seguirá como entrenador principal Darío “El Mono” Silberman que asumió en el 2024 y que llevó al equipo de primera a la final del Regional NEA.

El ex jugador del seleccionado argentino en las categorías M19 y M21 se hizo cargo de la conducción técnica en el 2024 en reemplazo de Diego Cuenya.

En primera división, Taraguy perdió la final contra Curne y, al igual que su clásico rival, no pudo superar la ronda repechaje para ingresar al Torneo del Interior B.

Para esta nueva temporada, Silberman estará acompañado, entre otros, por Federico Romero, Ignacio Fagetti, Gabriel Saavedra, Juan Tomás Moncada, Sergio Silva, Marcelo Martínez y Jorge Caballero.

Por su parte, San Patricio también decidió mantener el proyecto que encabezan Enzo Ramos y Ricardo Camacho. Los entrenadores se hicieron cargo del equipo superior en el 2024.

Luego de un 2023 donde deambuló en los últimos lugares, el Rojinegro tuvo un buen comienzo en el Regional del año pasado, después bajó su nivel y no pudo clasificar a los cuartos de final. En el cierre del año ganó la Reclasificación del torneo que reúne a equipos de Corrientes, Chaco, Misiones, Formosa y Paraguay (invitado).

En cuanto a los clubes de Resistencia, el campeón Curne mantiene como entrenador principal a Cristian Petz, Sixty a Julián Del Villar y Regatas cuenta con Pablo Fogliatti.

Los seis equipos están en plena pretemporada a la espera de definiciones respecto al inicio y forma de juego del Regional NEA 2025.