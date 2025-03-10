Monzón quedó eliminado y Midón debuta en Chile

El correntino Ignacio Monzón falló en su intento de ingresar al Challenger de Santiago de Chile y por lo tanto Lautaro Midón será el único representante de la provincia el cuadro principal del certamen que forma parte del ATP Challenger Tour de la ATP.

Monzón (673 en el ránking de la ATP) perdió este lunes en el duelo frente al brasileño Pedro Boscardín Dias por un doble 6-4 en 1 hora y 47 minutos de juego.

El partido correspondió a la segunda ronda de la clasificación y por lo tanto, el correntino quedó sin posibilidades de ingresar al cuadro principal del certamen que se juega en las canchas de el Club Manquehue.

En la primera ronda, Monzón había superado a Lautaro Falabella por 6-3, 6-7 (5) y 6-3 en 2 horas y 47 minutos de juego.

La próxima semana, el tenista correntino de 27 años intentará clasificar al Abierto de Paraguay, un challenger 75.

Por su Midón (354) tendrá su estreno en el Challenger de Santiago este martes cuando enfrente a Boscardín Dias, vergugo de Monzón en la qualy.

El vencedor del duelo que se jugará en el primer turno de la cancha Nº 2, enfrentará al ganador del partido que sostendrán los brasileños Thiago Monteiro (105 y primer preclasificado) y Mateus Alves (280).

Midón y Boscardín Dias se repartieron triunfos en los dos partidos que jugaron dentro del circuito profesional. En el 2024, la victoria fue para el brasileño en la final de un Future M15 en Asunción. Mientras que este año, el correntino se impuso en la clasificación del Challenger de Punta del Este.