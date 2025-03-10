Grun afrontará su primer clásico: “Hay que disfrutarlo”

En la previa de una nueva edición de el clásico correntino en la Liga Nacional de Básquetbol entre San Martín y Regatas, el escolta Federico Grun, integrante del plantel Rojinegro analizó el presente de su equipo y como se encara un juego tan especial.

Grun llegó a San Martín en enero, tras disputar la primera parte de la Liga en San Lorenzo. “Estoy muy bien, muy contento. En mi llegada me han recibido muy bien los chicos, fui adaptándome a la idea que tiene Gabriel (Revidatti), por suerte lo hemos hecho de una buena manera con victorias y así es más fácil ir acoplándose, así que contento con el presente”, sostuvo el jugador bonaerense.

El conjunto dirigido por Gabriel Revidatti, creció en el arranque de la segunda mitad de la temporada y Grun analizó el presente del equipo: “Siempre hay cosas para corregir pero estamos muy contentos, creo que sobre todo de local hemos tenido una muy buena racha donde hemos dominado a la mayoría de los rivales, equipos muy importantes que se armaron para pelear arriba con jugadores de jerarquía. Me parece importante haber dominado los partidos, sobre todo siempre haciendo hincapié en la defensa y en ataque jugando para el que mejor esté ese día”.

Este martes desde las 22:10 y con transmisión de TyC Sports, el rojinegro recibirá a Regatas. Este será el primer clásico para el oriundo de Carmen de Patagones que habló acerca de lo que significa esta experiencia: “Obviamente que es un lindo momento, donde la ciudad disfruta mucho del básquet, un clásico con muchos años de historia donde se vive mucho así que a disfrutarlo pero a la vez a tomarlo con la con la seriedad y la altura que se merece”.

“Estamos muy bien, creo que tenemos que seguir enfocándonos en hacer las cosas bien defensivamente y después jugar para para el que esté mejor ese día en la ofensiva. Como dije antes, tenemos que ser conscientes de lo que estamos jugando, que es un rival importante y la gente lo vive de manera especial, así que va a ser un lindo desafío”.

Entradas

Para el juego de este martes, solamente quedó un remanente de entradas generales que se venden a un costo de $4.500 pesos ($2.250 para socios de San Martín).

Los tickets se pueden conseguir en la web sanmartincorrientes.com, en la boletería de la entidad rojinegra (Salta y Moreno) y en el club Regatas.

Este lunes por la tarde, desde el club San Martín informaron que colgaron el cartelito de "agotadas" en la venta de las plateas (tenían un costo de $9.000).

