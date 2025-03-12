Borussia Dortmund jugará con Barcelona en los cuartos de final de la Champions

Borussia Dortmund continúa en la carrera hacia Múnich. El conjunto alemán desplegó su mejor juego en Francia y venció por 2-1 al sorprendente Lille como visitante para clasificarse a los cuartos de final de la Champions League. Con dos goles en diez minutos dio vuelta el marcador y sacó su boleto a la próxima instancia, donde chocará con el poderoso Barcelona, que este martes eliminó al Benfica.

El empate 1-1 hace una semana atrás en Alemania había dejado abiertas las puertas a una réplica emocionante y tanto el Lille como el Dortmund no desentonaron y regalaron un partidazo en el Estadio Pierre-Mauroy. La historia comenzó en el amanecer del partido, con un blooper de Kobel que aprovechó el artillero canadiense, Jonathan David, para romper el cero desde temprano y poner el 1-0 parcial.

Con el balde de agua fría casi desde el vestuario, el Dortmund comenzó a trabajar la remontada, pero se encontró con un Lucas Chevalier imbatible bajo los tres palos en el suelo francés. De igual manera, el conjunto alemán siguió intentando y puso contra las cuerdas a Les Dogues. El primer cimbronazo fuerte para el elenco galo llegó a los 5 minutos del complemento con un remate del desequilibrante Adeyemi que se desvió en el travesaño.



A partir de ahí, el partido fue todo del 'muro amarillo', como se conoce popularmente a la hinchada del Dortmund. Emre Can filtró un pase para romper líneas desde la defensa alemana, Julian Brandt anticipó en el círculo central y dejó a Sehrou Guirassy solo de cara al arco. El guineano ganó con potencia la posición y al entrar al área se dejó caer al sentir un mínimo toque en la espalda por parte del ex Borussia, Thomas Meunier. Can se hizo cargo de la ejecución desde los 12 pasos y con un remate simple y al medio empató la historia.

Con el partido igualado -tanto en el marcador, como en el global-, los dirigidos por Niko Kovač continuaron atacando. Luego de 10 minutos de agobio, Maximilian Beier capturó la pelota en la izquierda, encaró hacia el medio y en la puerta del área sacó un remate formidable, al ángulo, imposible de atajar para el joven Chevalier, y de esa manera poner el 2-1 final en el marcador a los 20 del complemento.



De esta manera, con esta victoria, Borussia Dortmund sigue en camino para igualar, al menos, la actuación de la temporada pasada en la cual llegó hasta la final (cayó 2-0 con Real Madrid). En cuartos de final, los alemanes enfrentarán al potente Barcelona que eliminó a Benfica por 4-1 en el global.

(Con información de Clarín)