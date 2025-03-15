Triunfó Sacachispas y clasificó a los octavos de final

En el inicio de la quinta fecha del Torneo Provincial de Clubes de fútbol, Sacachispas ganó como local y se clasificó a los octavos de final del certamen reservado para equipos de primera división.

En cancha de Huracán Corrientes, donde hace las veces de local, Sacachispas le ganó a Sportivo Santa Lucía 2 a 0 y quedó primero en la zona 1.

Los goles del encuentro fueron marcados por Víctor Recalde, uno en cada período.

Además de la clasificación a los octavos de final, Sacachispas también se aseguró un lugar para el Provincial 2026.

En la fecha anterior, la cuarta, ya se habían clasificado para los octavos de final Genaro Berón de Astrada de Santo Tomé y Central Goya.

El partido entre Sacachispas y Sportivo Santa Lucía que jugaron este sábado fue intensamente disputado pero sin mucas situaciones para convertir.

El equipo que conduce Juan Céspedes intentó tomar protagonismo pero se encontró con un rival que vino en búsqueda de un resultado que también le permita clasificar.

La apertura del marcador llegó a los 41 minutos del primer tiempo en lo que fue la mejor jugada en ataque del equipo capitalino. Con pases y la pelota al piso, Luque ingresó al área y tiró el centro atrás para que Recalde saque un zurdazo que vulneró la resistencia del arquero rival.

A los 36 del segundo tiempo llegó el gol que definió el encuentro. Martínez sacó un pelotazo desde la mitad de la cancha que superó a los centrales visitantes, apareció Recalde y definió ante la salida del arquero.

Con el triunfo, Sacachispas llegó a los 10 puntos, Sportivo Santa Lucía quedó con 4 y Ferroviario de Saladas tiene 0.

En la sexta fecha, última de la etapa clasificatoria, Sportivo recibirá a Ferroviario, en tanto que Sacachispas quedará libre.