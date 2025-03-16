Un renovado Boca Unidos pone en marcha su ilusión de ascenso

El Torneo Federal A 2025 tendrá la participación de Boca Unidos de Corrientes con una propuesta renovada.

El debut boquense será este domingo, cuando desde las 19.30 visite a Sarmiento de Resistencia en el estadio Centenario.

El encuentro corresponde a la primera fecha de la zona 4 y contará con el arbitraje del santiagueño Rodrigo Rivero.

Urgido por una complicada situación económica y judicial, el manejo del fútbol quedó bajo responsabilidad de una asesoría deportiva cuya cabeza visible es José Luis Aguirre.

Con la nueva conducción también se apostó a la renovación del plantel, incluido su cuerpo técnico, con el objetivo es ser protagonista central del campeonato y pelear el ascenso.

Para la conducción técnica llegó Matías Mazmud para reemplazar a Roberto Marioni y después se incorporaron jugadores que combinan experiencia y juventud.

Matías Mazmud: “La idea está clara, es la de presentar un equipo ofensivo y que presione alto".

En la formación titular que presentará en Resistencia, Boca Unidos tendrá tres debutantes: Kevin Gribas, Israel Escalante y Maximiliano Osurak, en tanto que mostrará el regreso de Nahuel Franco.

El volante de 20 años procedente de San Miguel, Gribas le ganó el puesto durante la pretemporada a Leandro Vera (30 años, con pasado en Vélez y que llegó desde Sportivo Italiano) y estará en la mitad de la cancha.

El delantero chaqueño Escalante comenzó su carrera deportiva en Boca Juniors y desembarcó en Corrientes después de su paso por Estudiantes de Río Cuarto.

Osurak es otro delantero de experiencia en al ascenso y desde un inicio de la preparación fue el delantero de punta del equipo.

Por su parte, Franco (23 años) es un lateral izquierdo que ya pasó por Boca Unidos en el 2022, y le terminó ganando la pulseada a Thiago Rodríguez que fue titular durante la mayoría de los amistosos.

Matías Mazmud: "La intención es proponer y que predomine lo que hacemos nosotros. Vamos a ir en búsqueda de nuestro juego".



En la última práctica de fútbol, Marcos Fissore dejó atrás una molestia física y regresó a la zaga central desplazando a Santiago Chamorro (otra de las caras nuevas del plantel).

Para el primer encuentro de la temporada, Boca Unidos presentará estos titulares: Ignacio Turnes; Pablo Cuevas, Marcos Fissore, Raúl Albornoz y Nahuel Franco; Kevin Gribas, Diego Sánchez Paredes, Ángel Piz, Israel Escalante y Antonio Medina; y Maximiliano Osurak.

Por su parte, Sarmiento dejó atrás un año de transición y pretende recuperar terreno en el certamen.

En el último ensayo futbolístico, el DT Miguel Uribina utilizó estos titulares: Emmanuel Cirrincione; Rodrigo López Alba, Brian Berlo, Franco Domínguez y Carlos Di Pietro; Leonel Niz, Pablo Martínez y Rodrigo Montenegro; Gonzalo González, Ramiro Peters y Carlos Arriola.

Más partidos

La primera fecha de la zona 4, contempla otros dos partidos este domingo:

16.45 Sol de América de Formosa vs. Atlético Rafaela.

17.00 Crucero del Norte vs. Mitre de Posadas.

La fecha se abrió el viernes con el triunfo como local de Juventud Antoniana de Salta sobre Sarmiento de La Banda, Santiago del Estero, 1 a 0 con gol convertido por Facundo Cruz.