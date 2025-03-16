¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Municipalidad de Corrientes El Eucaliptal Francia
Municipalidad de Corrientes El Eucaliptal Francia
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
LIGA CORRENTINA DE FÚTBOL

Independiente es el único puntero en el torneo Oficial

El conjunto Rojo superó a Lipton y está con puntaje ideal. Cambá Cuá empató en Mburucuyá y se bajó del primer puesto.
 

Por El Litoral

Domingo, 16 de marzo de 2025 a las 16:50
Fotos gentileza Liga Correntina

Disputada parcialmente la cuarta fecha del torneo Oficial de Primera División A, Independiente quedó como único líder y con puntaje ideal. En tanto que Cambá Cuá igualó frente a Mburucuyá y se bajó del primer puesto.
Con un gol de Juan Manuel Leguizamón, máximo artillero del certamen con 7 tantos, Independiente venció a Lipton 1 a 0 y quedó como solitario puntero del certamen.
El equipo del barrio Unión de la capital correntina logró el ascenso en el 2024 y está dando pasos sólidos en su primera temporada en el círculo superior.
Cambá Cuá rescató un punto en su visita a Mburucuyá pero ahora bajó al segundo puesto.
Nahuel Sotelo adelantó al equipo del interior y Emanuel Zalazar igualó para el conjunto Rojo que sigue invicto.
Durante la jornada sabatina, Jonathan Martínez le dio el triunfo a Ferroviario sobre Alvear 1 a 0 para mantener el invicto y quedar como uno de los inmediatos perseguidores del puntero.


Por su parte, Deportivo Empedrado logró su primera victoria en la temporada. Le ganó 2 a 0 a Sportivo con goles de Alejandro López y Ricardo Fernández Ibarrola.
Además, Huracán y Libertad igualaron en 2 tantos. Para el Azulgrana los dos goles los marcó Guido Aquino, mientras que para el Decano lo hicieron Nelson Canteros y Aaron Fernández.
La fecha se completará el miércoles 19 con tres partidos.
En cancha de Sportivo, desde las 20, Mandiyú enfrentará a Talleres y en el estadio de Lipton habrá dos encuentros: 19.30 Sacachispas - Invico y 21.30 Curupay - Boca Unidos.

Así se ubican
Cumplidas parcialmente cuatro fechas, las posiciones del torneo Oficial de Primera A están así:
Independiente 12 puntos, Cambá Cuá y Ferroviario 10, Mburucuyá 8, Huracán, Curupay y Mandiyú 7, Sacachispas 6, Empedrado 4, Boca Unidos y Talleres 3, Libertad 2, Lipton y Sportivo 1, Invico y Soberanía 0.
 

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD