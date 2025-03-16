Independiente es el único puntero en el torneo Oficial

Disputada parcialmente la cuarta fecha del torneo Oficial de Primera División A, Independiente quedó como único líder y con puntaje ideal. En tanto que Cambá Cuá igualó frente a Mburucuyá y se bajó del primer puesto.

Con un gol de Juan Manuel Leguizamón, máximo artillero del certamen con 7 tantos, Independiente venció a Lipton 1 a 0 y quedó como solitario puntero del certamen.

El equipo del barrio Unión de la capital correntina logró el ascenso en el 2024 y está dando pasos sólidos en su primera temporada en el círculo superior.

Cambá Cuá rescató un punto en su visita a Mburucuyá pero ahora bajó al segundo puesto.

Nahuel Sotelo adelantó al equipo del interior y Emanuel Zalazar igualó para el conjunto Rojo que sigue invicto.

Durante la jornada sabatina, Jonathan Martínez le dio el triunfo a Ferroviario sobre Alvear 1 a 0 para mantener el invicto y quedar como uno de los inmediatos perseguidores del puntero.

Por su parte, Deportivo Empedrado logró su primera victoria en la temporada. Le ganó 2 a 0 a Sportivo con goles de Alejandro López y Ricardo Fernández Ibarrola.Además, Huracán y Libertad igualaron en 2 tantos. Para el Azulgrana los dos goles los marcó Guido Aquino, mientras que para el Decano lo hicieron Nelson Canteros y Aaron Fernández.La fecha se completará el miércoles 19 con tres partidos.En cancha de Sportivo, desde las 20, Mandiyú enfrentará a Talleres y en el estadio de Lipton habrá dos encuentros: 19.30 Sacachispas - Invico y 21.30 Curupay - Boca Unidos.

Así se ubican

Cumplidas parcialmente cuatro fechas, las posiciones del torneo Oficial de Primera A están así:

Independiente 12 puntos, Cambá Cuá y Ferroviario 10, Mburucuyá 8, Huracán, Curupay y Mandiyú 7, Sacachispas 6, Empedrado 4, Boca Unidos y Talleres 3, Libertad 2, Lipton y Sportivo 1, Invico y Soberanía 0.

