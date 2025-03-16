Debut con derrota para Boca Unidos

La presentación de Boca Unidos en el torneo Federal A 2025 fue con una derrota. Por la primera fecha de la zona 4, en el estadio Centenario de Resistencia, el equipo boquense cayó contra Sarmiento 2 a 1.

Rodrigo Montenegro marcó los dos goles del Decano chaqueño, mientras que Maximiliano Osurak había adelantado al aurirrojo correntino. Todos los goles fueron marcados en el primer tiempo.

El partido comenzó con buen ritmo y con situaciones para convertir por parte de los dos equipos. Boca Unidos presionó adelantado en el campo de juego y a los 9 minutos abrió el marcador.

El encuentro comenzó con buen ritmo y jugadas de riesgo frente a los dos arcos. Lo mejor de Boca Unidos se vio en el primer tiempo cuando presionó arriba y llegó hasta el arco de Emmanuel Cirricione aunque mostró desacoples defensivos.

En el segundo tiempo, el equipo correntino perdió protagonismo y quedó en buenas intenciones a la hora de atacar. Sarmiento dominó y obligó a buenas intervenciones de Ignacio Turnes.

La apertura del marcador llegó a los 9 minutos del primer tiempo. Una buena combinación, con triangulación de pases, permitió que la pelota llegue a Antonio Medina. El delantero chaqueño habilitó a Osurak para que establezca el 1 a 0.

La alegría correntino duró poco. A los 14 llegó la paridad a través de Montenegro con un zurdazo que dejó sin chances a Turnes. El mismo Montengro, a los 42, adelantó a Sarmiento para dar vuelta el marcador.

La formación titular que dispuso Matías Mazmud fue: Ignacio Turnes; Pablo Cuevas, Marcos Fissore, Raúl Albornoz y Nahuel Franco; Kevin Gribas, Diego Sánchez Paredes, Ángel Piz, Israel Escalante y Antonio Medina; y Maximiliano Osurak. Luego ingresaron Leandro Vera, Ataliva Schweizer, Sebastián Navarro, Santiago Chamorro y Diego López.

En la segunda fecha, Boca Unidos se presentará en el complejo Leoncio Benítez y recibirá a San Martín de Formosa.

Primera fecha

La primera fecha de la zona 4 se puso en marcha el viernes con el triunfo como local de Juventud Antoniana sobre Sarmiento de La Banda, Santiago del Estero, 1 a 0.

Este domingo, Sol de América de Formosa superó como local a Atlético Rafaela 3 a 1. Lucas Albertengo adelantó a los santafesinos, Saúl Abecasis empató para Sol, mientras que los otros dos goles formoseños fueron marcados por José Romero de tiro penal y Matías Olmedo.

Mientras que en el duelo entre equipos misioneros, Mitre venció como visitante a Crucero del Norte 3 a 1.

El ex Boca Unidos, Ignacio Valsangiácomo abrió la cuenta para Mitre que aumentó la cuenta con dos tantos de Luciano Esquivel. Aldo Araujo fue autor del único gol de Crucero.