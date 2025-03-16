El clásico de Avellaneda será el protagonista de la fecha 10 del Torneo Apertura

Independiente y Racing juegan este domingo una nueva edición del clásico de Avellaneda. El encuentro correspondiente al interzonal de la fecha 10 del Torneo Apertura comenzará desde las 16. El Rojo quiere volver a ser el líder de su zona y estirar su buen andar en el campeonato. Por su parte, la Academia pretende ponerle fin a su racha negativa.

El encuentro se disputará en Libertadores de América y contará con con la transmisión de ESPN Premium y TNT Sports Premium. Nicolás Ramírez será el árbitro, mientras que Héctor Paletta estará en el VAR.

El conjunto de Julio Vaccari suma 20 puntos y, con un partido menos, es escolta de Rosario Central en la Zona B. Además hace cinco partidos que no pierde y mantiene un invicto de 17 partidos como local. Para este encuentro el entrenador recibió la buena noticia del regreso de Iván Marcone, que ya cumplió su fecha de suspensión.

Independiente viene de derrotar a San Lorenzo en la fecha pasada.

Por otro lado, la Academia, luego de conquistar la Recopa, viene de cuatro derrotas al hilo y se ubica en la décima posicion con nueve puntos, a cuatro unidades de los puestos de clasificación a la siguiente fase. Además sigue esperando por la evolución de Adrián Martínez, para ver si podrá estar en las mejores condiciones físicas para ser titular en el clásico.

Maravilla Martínez arrastra una molestia en la rodilla desde hace varios partidos.

El posible once inicial de Independiente vs. Racing, por el Torneo Apertura

Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Álvaro Angulo; Felipe Loyola, Iván Marcone, Lautaro Millán; Santiago Hidalgo, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.

La probable formación de Racing vs. Independiente, por el Torneo Apertura

Gabriel Arias; Marco Di Cesare o Santiago Quiros, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Matías Zaracho o Santiago Solari o Luciano Vietto, Maximiliano Salas y Adrián Martínez o Adrián Balboa. DT: Gustavo Costas.

Cuándo se juega el Clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing

El partido entre Independiente y Racing por el Torneo Apertura se jugará este domingo a partir de las 16 (hora de la Argentina) en el Libertadores de América.

TN