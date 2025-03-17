“Alentaré desde acá”, el mensaje de Messi que es baja en la selección Argentina

Lionel Messi no podrá estar presente en los encuentros que la Selección Argentina disputará ante Uruguay y Brasil en la vuelta de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026.

Leo se lesionó en el segundo tiempo del encuentro que el domingo disputaron Inter Miami y Atlanta United, en el que convirtió el primer gol en la victoria por 2-1 del equipo conducido por Javier Mascherano.

Con una historia en su cuenta de Instagram, Messi lamentó no poder estar presente en la vuelta de la competencia y en lo que podría haber sido el último clásico ante Brasil en Eliminatorias Sudamericanas, en el que tampoco estará Neymar.

“Una lástima perderme estos dos partidos tan especiales con la Selección contra Uruguay y Brasil”, expresó Leo y explicó: “Como siempre quería estar, pero en el último momento una lesión no muy importante que me obliga a parar por un tiempo antes de volver a jugar, me dejó afuera”.

“Desde acá voy a estar alentando y acompañando como un hincha más”, cerró el mensaje del astro argentino.

El momento de la lesión

Cuando se jugaba 18 minutos del segundo tiempo entre Inter Miami y Atlanta United, el rosarino sacó un zurdazo al primer palo y terminó con una dolencia en la zona del aductor. Apenas sacó el latigazo, se tocó la zona y exhibió un gesto de dolor.

Más allá de que completó los 90 minutos (sin patear los tiros libres), Leo finalmente fue desafectado de la convocatoria de la Selección Argentina por no estar al 100 por ciento en su condición física.

La ausencia de Lionel Messi ante Uruguay y Brasil se confirmó junto a la lista definitiva de convocados para estos dos encuentros que serán de suma importancia para confirmar la presencia de la Selección argentina en la próxima Copa del Mundo.

Además del capitán, los lesionados que no estarán presentes en Montevideo y Buenos Aires son Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Paulo Dybala y Giovani Lo Celso.

En este contexto, los estrenos y sorpresas que presenta Lionel Scaloni en la lista de convocados son el mediocampista Máximo Perrone del Como 1907 de Italia y los delanteros Benjamín Domínguez y Santiago Castro del Bologna, también de la Serie A italiana.

Los convocados

Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Walter Benítez.

Defensores: Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Leonardo Balerdi, Juan Foyth, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico.

Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Máximo Perrone, Giuliano Simeone, Benjamín Domínguez, Thiago Almada y Nicolás Paz.

Delanteros: Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Nicolás González, Claudio Echeverri, Santiago Castro y Ángel Correa.