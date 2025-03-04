Scaloni prescindió de dos jugadores históricos para los próximos partidos de Eliminatorias

"A partir de ahora necesitamos que todos jueguen y a partir de ahí decidir por el nivel futbolístico de cada uno. Como siempre hemos hecho salvo en esta ocasión", anticipó Lionel Scaloni en noviembre del año pasado luego de la derrota por 2-1 ante Paraguay y previo al duelo que la Selección Argentina le ganaría a Perú. Aquella advertencia sobre una posible renovación se cumplió en la primera convocatoria de este 2025 y ya hay dos históricos que fueron marginados.

Cuando se dio a conocer la prelista para la próxima fecha FIFA de marzo, que será ante Uruguay y Brasil, dos nombres que se repetían desde hace bastante no estaban: Marcos Acuña y Guido Rodríguez. Ambos no padecen ninguna lesión, pero han jugado menos de lo esperado el último tiempo.

El Huevo ha disputado el 70 por ciento de los minutos que afrontó River, donde juega desde mediados del 2024, en este Apertura, pero ha sufrido varios problemas musculares que no le han permitido estar en óptimas condiciones en muchos encuentros.

Por su parte, el volante central que surgió del Millonario y actualmente se desempeña en West Ham fue titular en la mitad de los 19 partidos que llevó a cabo su equipo en la Premier League y en total contabilizó apenas un 42 por ciento de los minutos posibles.

Guido Rodríguez y Marcos Acuña, dos campeones del mundo y de América que no fueron citados por Scaloni

Esas situaciones, sumado a que en esa posición aparecieron otros futbolistas que tuvieron bastante rodaje y ya venían siendo seguidos por el cuerpo técnico, como Francisco Ortega y Máximo Perrone, hicieron que ni siquiera formen parte de la lista preliminar.

Pese a que como tienen 33 y 30 años todavía les queda un camino por recorrer con la camiseta de la Albiceleste, para Scaloni será fundamental que vuelvan a su mejor nivel y para eso inevitablemente deberán jugar.

Claro que además de ellos hay otros que pueden ser los próximos en sufrir el recorte por no jugar lo suficiente. Uno de ellos es Germán Pezzella, el central del conjunto de Núñez que está en la prelista, pero no tiene un buen presente: arrancó como titular, pero perdió el puesto con Lucas Martínez Quarta y Paulo Díaz, por lo que registra un poco más de la mitad de los minutos en juego.

Cabe aclarar que el ex-Fiorentina puede haberse beneficiado de la cantidad de bajas que sufrió la Albiceleste en ese sector porque Lisandro Martínez se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y Marcos Senesi, el reemplazante natural, también está lesionado, por lo que el técnico campeón del mundo no la tuvo fácil a la hora de elegir centrales.

Más allá de que hay algunos que son suplentes habitualmente en sus equipos e igual fueron preseleccionados (además de Pezzella están Juan Foyth, Ángel Correa y Giovani Lo Celso) coindice en que todos son futbolistas con bastante experiencia en la Selección, pero la tendencia indica que, tal como avisó Scaloni en noviembre, en la "renovación" tendrán lugar los que jueguen.

