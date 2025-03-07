Se pone en marcha el Torneo Apertura de la Urne

El Torneo Apertura de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne) se pondrá en marcha este sábado. El certamen que sirve como preparación para el Regional NEA contará con la participación, como invitados, de clubes de Formosa y Paraguay.

El certamen se jugará en dos categorías Primera (Nivel 1) e Intermedia (Nivel 2). Para la competencia de los planteles superiores tomarán parte los correntinos de Aranduroga, San Patricio y Taraguy. De Resistencia dirán presentes Curne, Regatas y Sixty. Además llegará Aguará de Formosa y los clubes Curda y San José de Asunción.

Mientras que para Intermedia, a los principales clubes de la Urne se sumarán Pay Ubre de Mercedes, Abipones de Castelli y Cotton de Villa Ánglea, en lugar de los paraguayos y formoseños.

Los equipos fueron divididos en tres grupos donde jugarán todos contra todos a una rueda.

Los tres primeros y el mejor segundo pasarán a la semifinal de la Copa de Oro, en tanto que los restantes segundos y los dos mejores terceros avanzarán a las semifinales de la Copa de Plata.

Este certamen sirve como preparación para el Regional NEA que se pondrá en marcha el 3 de mayo. Mientras que desde el 15 de marzo, Curne tomará parte del Torneo del Interior A.

Grupos

Los grupos de la Primera quedaron conformados de la siguiente manera:

Zona A: Regatas, Curne y Aguará.

Zona B: San Patricio, Taraguy y Curda.

Zona C: Sixty, Aranduroga y San José.

La conformación de los grupos para Intermedia son:

Zona A: Regatas, Curne y Pay Ubre de Mercedes.

Zona B: San Patricio, Taraguy y Abipones de Castelli.

Zona C: Sixty, Aranduroga y Cotton de Villa Ángela.

Primera fecha

El programa de partidos de la primera fecha que se jugará de forma completa este sábado 8 es el siguiente

Intermedia

15.00 Regatas vs. Curne.

15.00 San Patricio vs. Taraguy.

15.00 Sixty vs. Aranduroga.

Primera

16.45 Regatas vs. Curne

16.45 San Patricio vs. Taraguy.

16.45 Sixty vs. Aranduroga.