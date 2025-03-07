Boca goleó en Santiago del Estero y se afirma en la Liga Profesional

Boca goleó 3-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero, en el estadio Único Madre de Ciudades, en el marco de la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y está segundo en la Zona A.

El Xeneize abrió el marcador a los 16 minutos de juego con el gol de Milton Giménez. Tras un excelente y preciso pelotazo al vacío del español Ander Herrera desde el círculo central, el ex delantero de Banfield quedó mano a mano ante el arquero Alan Aguerre, intentó tocarla por debajo del mismo pero con la fortuna que rebotó en el ex Vélez y le quedó para definir con el arco a su soledad.

A los 38, Boca amplió la ventaja lo que parecía ser un gol del goyano Kevin Zenón terminó siendo de Florentín (en contra) . Tras un pase en cortada del español Herrera, el ex mediocampista de Unión desbordó sobre la derecha del área de Central Córdoba, metió el pase al medio con la fortuna de que rebotó en José Florentín y terminó entrando por poco a pesar de la barrida de Santiago Moyano.

En primera instancia, el gol no fue convalidado por el árbitro Yael Falcón Pérez ya que no estaba seguro de que haya entrado por completo la pelota pero, tras una larga revisión en el VAR terminó cobrando el segundo gol del Xeneize.

Sobre el final de la primera etapa, el defensor de los santiagueños Jonathan Galván fue expulsado a instancias del VAR. Tras un pisotón al español Herrera luego de disputar una pelota, el árbitro Falcón Pérez recurrió a la herramienta tecnológica para determinar la tarjeta roja para el ex Racing.

En el complemento, Boca sentenció el partido a los 43 minutos con el gol del uruguayo Miguel Merentiel.

En la próxima fecha, el domingo 16, Boca recibirá a Defensa y Justicia.

En la jornada de viernes, Argentinos le ganó como visitante a Banfield 2 a 1 y por ahora es el único líder de la zona A. En tanto que Vélez venció a San Martín de San Juan 1 a 0 y consiguió su primera victoria en el certamen.

Este sábado se jugarán estos encuentros: San Lorenzo - Independiente (17.00), Racing - Huracán (19.15), Sarmiento - Barracas Central (21.30) y Platense - Lanús (21.30).