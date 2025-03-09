Torneo Apertura 2025: resultados y próximos partidos

La fecha 9 del torneo Apertura de la Liga Profesional empezó este viernes con un plato fuerte en el que Boca goleó a Central Córdoba. Además, en un cruce en el Florencio Sola, Argentinos venció a Banfield y sigue bien arriba de la zona A y Vélez, a la espera de Guillermo Barros Schelotto, logró el primer triunfo y el primer gol ante San Martín de San Juan.

Otro de los partidos importantes de esta jornada, cuyo interzonal lo jugará Sarmiento y Barracas, fue el clásico en el que Independiente venció a San Lorenzo por 2-1 el sábado y se quedó con la punta de la zona B (al menos hasta que juegue Central), por lo que llega encendido al duelo con Racing. El domingo el plato fuerte estará en el Monumental cuando River, que viene golpeado tras perder la final con Talleres, sea local ante Atlético Tucumán.

La fecha 9 del torneo Apertura 2025

Viernes 7 de marzo

Banfield 1-2 Argentinos (Zona A)

Vélez 1-0 San Martín de San Juan (Zona B)

Central Córdoba 0-3 Boca (Zona A)

Sábado 8 de marzo

San Lorenzo 1-2 Independiente (Zona B)

Racing 0-1 Huracán (Zona A)

Sarmiento 1-1 Barracas (Interzonal)

Platense 0-0 Lanús (Zona B)

Domingo 9 de marzo

17.00 - Defensa y Justicia vs. Estudiantes (Zona A)

17.00 - Aldosivi vs. Tigre (Zona A)

19.15 - River vs. Atlético Tucumán (Zona B)

21.30 - Newell's vs. Belgrano (Zona A)

21.30 - Instituto vs. Godoy Cruz (Zona B)

Lunes 10 de marzo

19.00 - Gimnasia vs. Deportivo Riestra (Zona B)

21.15 - Talleres vs. Rosario Central (Zona B)

21.15 - Independiente Rivadavia vs. Unión (Zona A)

TyC Sports