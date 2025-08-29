¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Unne Casa Iberá estación meteorológica
Unne Casa Iberá estación meteorológica
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
FUE DETENIDO POR LA POLICIA

Para robar, rompió en la madrugada el vidrio de un comercio con una piedra

Se determinó que ya había cometido delitos similares en otros negocios de la zona.

Por El Litoral

Viernes, 29 de agosto de 2025 a las 19:35

Un hombre, acusado de cometer diversos delitos en la ciudad fue identificado y detenido por la Policía luego de ser acusado de romper la vidriera de un local comercial ubicado en Avenida Centenario al 4500 para sustraer elementos. 
El hecho ocurrió en horas de la madrugada, según la denuncia radicada por los dueños del local.


La Comisaría 16° Urbana inició una investigación para esclarecer el hecho. Gracias a la recolección de evidencias y análisis de secuencias fílmicas, se logró identificar al autor del delito y en esas acciones descubrieron que el sospechoso había cometido otros hechos similares en la zona.
Con la orden judicial correspondiente, dispuesto por la Unidad Fiscal en turno, se realizó un registro en el inmueble del acusado con la cobertura logística de la División Policía Alto Riesgo (PAR). Aunque el buscado no fue encontrado en ese momento, se estableció un puesto de vigilancia en los lugares donde podría ocultarse.
En horas de la madrugada, personal policial de la unidad operativa de la Comisaría 16ta detuvo al ciudadano Mati O. quien fue puesto a disposición de la fiscalía interviniente.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD