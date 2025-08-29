Para robar, rompió en la madrugada el vidrio de un comercio con una piedra

Un hombre, acusado de cometer diversos delitos en la ciudad fue identificado y detenido por la Policía luego de ser acusado de romper la vidriera de un local comercial ubicado en Avenida Centenario al 4500 para sustraer elementos.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada, según la denuncia radicada por los dueños del local.

La Comisaría 16° Urbana inició una investigación para esclarecer el hecho. Gracias a la recolección de evidencias y análisis de secuencias fílmicas, se logró identificar al autor del delito y en esas acciones descubrieron que el sospechoso había cometido otros hechos similares en la zona.Con la orden judicial correspondiente, dispuesto por la Unidad Fiscal en turno, se realizó un registro en el inmueble del acusado con la cobertura logística de la División Policía Alto Riesgo (PAR). Aunque el buscado no fue encontrado en ese momento, se estableció un puesto de vigilancia en los lugares donde podría ocultarse.En horas de la madrugada, personal policial de la unidad operativa de la Comisaría 16ta detuvo al ciudadano Mati O. quien fue puesto a disposición de la fiscalía interviniente.