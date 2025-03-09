¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

PROVINCIAL DE CLUBES

Sacachispas ganó en Saladas y se acerca a los octavos de final

El conjunto capitalino superó a Ferroviario 3 a 0.

Por El Litoral

Domingo, 09 de marzo de 2025 a las 21:21

Sacachispas se tomó “revancha”, venció como visitante a Ferroviario de Saladas 3 a 0 y quedó a un paso de alcanzar los octavos de final.

El partido se jugó este domingo en el Polideportivo Municipal de Saladas y correspondió a la cuarta fecha de la zona 1 del Torneo Provincial de Clubes de fútbol.

Los goles del encuentro llegaron todos en el primer tiempo y fueron marcados por Gerardo Amarilla en dos oportunidades y Claudio Ramírez.

El Tricolor marcó la diferencia en los primeros 45 minutos y después cuidó la diferencia para asegurar los tres puntos.

En la primera rueda, Ferroviario se había impuesto a Sacachispas en la capital provincial, pero como realizó seis cambios, el Tribunal de Disciplina de la Federación Correntina revirtió el marcador.

Sacachispas quedó como único líder en la zona 1 con 7 puntos. En el segundo lugar aparece Sportivo Santa Lucía con 4 y cierra Ferroviario con 0.

En la quinta fecha, Sacachispas recibirá a Sportivo Santa Lucía y en la sexta, última, Sportivo Santa Licía será local de Ferroviario.


 

