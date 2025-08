Se define el octavo pasajero en la Zona A

La fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol comenzará este viernes y se definirán los últimos equipos clasificados a los playoffs.

En la Zona A los equipos que ya tienen asegurado un lugar en la próxima fase son Boca, Argentinos Juniors, Huracán, Tigre, Racing, Independiente Rivadavia de Mendoza y Barracas Central.

Solo resta por definir el octavo puesto, por el que batallarán Estudiantes de La Plata, de muy flojo presente, un Newell´s que viene en remontada y Defensa y Justicia, que sufrió la irregularidad a lo largo de todo el campeonato.

El nombre del octavo pasajero se conocerá este viernes desde las 15,30 cuando se disputen cuatro partidos que involucran a los equipos con posibilidades de clasificar.

El mejor posicionado para avanzar es Estudiantes de La Plata, que marcha octavo con 21 puntos. Sin embargo, el “Pincha” no se puede confiar ya que debe visitar a Argentinos Juniors, uno de los equipos más regulares en lo que va del torneo. En caso de perder en La Paternal y que Defensa y Justicia o Newell´s ganen, los dirigidos por Eduardo Domínguez quedarán eliminados.

Racing será local de Newell´s. La Academia quiere terminar lo más arriba posible, mientras que la Lepra necesita ganar y que Estudiantes no triunfe para tener posibilidades de clasificar.

Por su parte, Defensa y Justicia recibirá Independiente Rivadavia de Mendoza. El Halcón de Varela está en la misma situación que Newell’s, es decir ganar y esperar que no lo haga Estudiantes.

Además, Central Córdoba visitará a Banfield. Las posibilidades de clasificar para el equipo santiagueño son más complicadas. Debe ganar y esperar un derrota de Estudiantes y que Defensa y Newells no triunfen.

Este viernes también se medirán, pero desde las 18, en Santa Fe Unión y Belgrano. Es un duelo por la zona A y los dos equipos están sin posibilidades de clasificar a los octavos de final.

Así están

Los equipos con posibilidades de lograr el octavo lugar en la zona A son Estudiantes 21 puntos y 3 de diferencia de gol, Newell´s 19 y -2, Defensa y Justicia 19 y -3 y Central Córdoba 18 y 1.

Bajas en Racing

Racing Club afrontará el cierre del Torneo Apertura 2025 con dos ausencias de peso en su plantel. De cara al partido frente a Newell’s Old Boys, el técnico Gustavo Costas no podrá contar con Gabriel Rojas ni con Adrián Balboa.

El lateral izquierdo quedó descartado por una molestia en su rodilla, que le impidió entrenar con normalidad durante la semana. Ante esta situación, el cuerpo técnico decidió preservarlo, pensando en que llegue en óptimas condiciones físicas y futbolísticas para los Playoffs, donde la “Academia” buscará dar el golpe definitivo en el certamen.

En tanto, la ausencia de "Rocky" Balboa responde a un motivo muy especial: el delantero será padre y estará presente en el nacimiento de su hijo, por lo que no integrará la nómina de concentrados. Una decisión que cuenta con el respaldo total del club y del entrenador.

Ambas bajas obligarán a Costas a rearmar el equipo titular y el banco de suplentes para un partido clave ante la “Lepra”, que también pelea por cerrar el torneo de la mejor manera.

Racing, ya clasificado a la siguiente fase y hoy quinto en la zona A, buscará mantener el nivel y seguir afilando piezas para el tramo decisivo del campeonato