Herrón probó sin Zenón entre los titulares

El director técnico interino de Boca, Mariano Herrón, tuvo su tercer entrenamiento a cargo del plantel de cara al duelo ante Tigre del próximo domingo, válido por la última jornada de la fase regular del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

En tanto, el entrenador de 47 años comenzó a diagramar el once inicial que saltará al terreno de juego del estadio Jose Dellagiovanna desde las 18:00 y que buscará sumar de a tres para asegurar el liderazgo en la Zona A del campeonato local, que servirá para definir de local en los Playoffs hasta la instancia final.

En estas prácticas que estuvo al mando del equipo, el ex mediocampista eliminó la línea de cinco defensores que se hizo presente en la derrota ante River por 2-1 en el Superclásico, para sumar una pieza más en la ofensiva.

Herrón optó por probar en la dupla central a Cristian Lema, acompañado por Marcos Rojo, y adelantó a Rodrigo Battaglia a la mitad de la cancha. Cabe destacar que el ex Lanús no juega oficialmente hace más de seis meses.

En consecuencia, fue el volante de 19 años Milton Delgado, uno de los puntos más altos en el choque ante el “Millonario” y durante la actual temporada en general, quien dejó su lugar para darle paso al ex Atlético Mineiro.

Otra de las novedades fue la inclusión de Brian Aguirre, en lugar de Kevin Zenón, para acompañar al delantero uruguayo Miguel Merentiel, titular indiscutido por las lesiones de Edinson Cavani y Milton Giménez.