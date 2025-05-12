Se lesionó Salas y recién volverá a jugar en el segundo semestre

Racing recibió una dura noticia en la antesala de un duelo crucial por la Copa Libertadores: el delantero Maximiliano Salas sufrió un desgarro en el recto anterior de la pierna izquierda y quedó descartado para el partido de este miércoles ante Colo Colo, en el Cilindro.

La lesión del delantero, una de las piezas más importantes en ofensiva para Gustavo Costas, llega en un momento sensible tras la reciente eliminación del equipo en los octavos del Torneo Apertura ante Platense.

La molestia que derivó en el diagnóstico se produjo durante la derrota contra el “Calamar”, partido que Salas completó sin evidenciar mayores complicaciones. Sin embargo, los estudios posteriores confirmaron el desgarro, y su recuperación demandará cerca de tres semanas.

De esta manera, también quedará marginado del choque del 29 de mayo frente a Fortaleza, por la última fecha del Grupo E. El regreso del atacante recién se daría en el segundo semestre.

Con su baja, Luciano Vietto se perfila como el reemplazante natural en el once inicial, acompañando a Adrián “Maravilla” Martínez en el frente de ataque. Además, Santiago Solari mantendría su lugar desde el arranque.

No es la única baja que complica a Costas: Agustín García Basso, Bruno Zuculini y Matías Zaracho tampoco estarán disponibles ante el “Cacique”, todos ellos fuera por distintas molestias musculares.

Entre las noticias positivas, el entrenador recupera a dos nombres importantes: Gabriel Rojas, ya recuperado de una inflamación en los meniscos, y Santiago Sosa, que cumplió su suspensión. Ambos estarían desde el arranque, brindando equilibrio y experiencia a un equipo que buscará asegurar la clasificación a octavos en un grupo sumamente parejo.