La “Batalla del Puente” cambió de escenario

Pocos días separan de velada de MMA en Corrientes que cambió de escenario. En las instalaciones del Club Huracán Corrientes se desarrollará este sábado una nueva edición de la Batalla del Puente, uno de los espectáculos de artes marciales mixtas que más creció en la región. La agenda es de primer nivel, combates por títulos con peleas profesionales en las de fondo y semifondo.

En un primer momento, el evento estaba previsto que se realice en el Club Básquetbol Córdoba que está en la última etapa de la instalación de su nuevo piso de parquet y por tal motivo se tuvo que cambiar de escenario.

Este viernes 16 de mayo se llevará a cabo el pesaje oficial de luchadores y conferencia de prensa. Esta actividad se concretará en el bar Monks (Buenos Aires 795) de la ciudad de Corrientes, desde las 13 (abierto al público).

Con ingreso por Aviador Correa Fernández (casi Avenida Sarmiento), el Club Huracán se vestirá de gala para albergar pelas de gran nivel.

En el combate principal regresará a escena el correntino “JuanJo” Ibáñez, de extensa trayectoria en el MMA Pro, enfrentando al experimentado bonaerense Maximiliano Ortíz.

Por otro lado, otros dos combates sobresalen del largo programa que volverá a presentar esta edición. En uno de los semifondos, volverá a meterse en la jaula Valeria Ibáñez, teniendo en la otra esquina a la bonaerense Katherine Mancilla, en un enfrentamiento esperado por todos con dos luchadoras de similar récord y que siguen ampliando experiencias en el campo rentado.

En otro momento importante de la noche, el correntino Luciano Ros se presentará ante su público, luchando contra el misionero Santiago Chamorro.

Existe una pre-venta para los interesados en adquirir las entradas, a través del sitio www.clubtix.ar.

Las entradas anticipadas se pueden conseguir en Yvy Club (Alta Gracia 2332), Dojo Guerreros (Av. Ayacucho 2049), Hexagon Gym (Avenida Maipú 1512), Aire Libre (Av. Tte. Ibáñez 1602), Barbería Brutus (Gdor. Ruiz 2395, Armenia esquina Colombia) y Rouss Barbería (Vélez 902, esq. Junín).

Mientras que en Resistencia los puntos de ventas son: MMA Lab (Alice Le Sarge 636), Alma de Chipá (9 de Julio 209) y Fighter (Ameghino 45, local 21).