Comienzan los Juegos Deportivos Nacionales Evita en todo el país

Con las etapas clasificatorias en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comienza la edición 2025 de los Juegos Deportivos Nacionales Evita Juveniles camino a la final nacional que se realizará en Mar del Plata del 29 de septiembre al 4 de octubre.



Las finales Nacionales de Mar del Plata tendrán más de 8.000 participantes de todo el país en 36 disciplinas - 29 convencionales y 7 adaptadas-, a las que se sumarán cuatro competencias promocionales: E-sports, Breaking, torneos de penales de fútbol y triples de básquet. El evento se desarrollará en más de 39 escenarios deportivos distribuidos en 26 sedes e instituciones.

Los Juegos Deportivos Nacionales Evita son también una oportunidad para formarse y estar junto a los mejores atletas a través de sus clínicas deportivas, capacitaciones técnicas, talleres de alto rendimiento y los intercambios con deportistas olímpicos y paralímpicos. En esta edición las disciplinas de atletismo, natación y tenis de mesa serán clasificatorias para los Juegos Sudamericanos Escolares y se entregarán becas educativas promoviendo el acceso a la educación superior.

Además, se entregará la Copa Juego Limpio a la delegación que mejor represente los valores de la amistad, la camaradería, la solidaridad, el respeto y la disciplina deportiva. Y Malvín, la mascota de los Juegos, elegirá a la mejor mascota provincial.

Durante los Juegos se desplegará un gran operativo médico para cuidar la salud de todos los participantes con un hospital móvil, médicos y profesionales de la salud permanentes, ambulancias y UTIMs, equipos de rayos, radio operadores y sistema de derivación para casos complejos.

Todas las disciplinas que participan en 2025: Atletismo, Atletismo adaptado, Bádminton, Básquet 3x3, Básquet 3x3 adaptado, Boxeo, BMX Freestyle, Canotaje, Ciclismo, Esgrima, Freestyle, Futsal, Gimnasia artística, Gimnasia rítmica, Goalball, Hockey 7, Judo, Karate, Levantamiento Olímpico, Lucha, Natación, Natación Adaptada, Rugby, Skate, Taekwondo, Tenis, Tenis de mesa, Tenis de mesa adaptado, Tiro, Tiro con arco, Triatlón, Vóleibol, Vóleibol de playa y Vóleibol sentado.