Humberto Krujoski será uno de los 16 protagonistas en La Plata

El correntino Humberto Krujoski será parte de la tercera fecha del campeonato 2025 del Turismo Carretera 2000 que correrá este fin de semana en al autódromo Roberto Mouras de La Plata.

Luego de haber acompañado al TC en su estreno en Neuquén y al TN en San Juan, esta vez la naciente divisional irá junto a las TC Pick Up en el trazado platense.

Dieciséis nombres conforman la grilla para este fin de semana. Destaca la incorporación de Ayrton Chorne al Coiro Competición, para manejar un Honda Civic. Además, Maximiliano Valle dejará el Honda para subirse a un Ford Focus del RV Racing. También estará presente Juan Manuel Lorio, con un Renault Fluence del Ambrogio Racing.

Para Krujoski, que conduce un Renault Fluence del equipo Axion energy Sports, será su segunda presentación en la categoría.

El correntino estuvo ausente en la primera fecha y después se hizo en presente en el autódromo El Villicum de San Juan.

Durante la segunda fecha, Krujoski tuvo un buen andar en los entrenamientos y clasificación. La primera final del fin de semana no pudo largar por la rotura del palier. En la segunda final, largó desde el fondo y remontó hasta el cuarto lugar.

El campeonato del Turismo Carretera 2000 lo lidera Agustín Canapino (Renault Fluence) con 129 puntos, seguido por Facundo Ardusso (Honda Civic) a once unidades de distancia y Bernardo Llaver (Honda Civic), a 19.

La actividad en La Plata indica que este viernes habrá dos tandas de entrenamientos.

Mientras que el sábado 17 habrá una nueva sesión de entrenamiento, se disputará la clasificación y la primera final, a 10 vueltas o 15 minutos de duración, se largará a las 15.38.

En tanto que la segunda final del fin de semana, a 20 vueltas o 30 minutos, se correrá el domingo 18 a partir de las 13.

