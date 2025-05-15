Regatas llegó a los 600 triunfos y está entre los mejores siete clubes

Regatas Corrientes transita su 21º temporada consecutiva en la Liga Nacional de Básquetbol y ahora se sumó al selecto grupo de 7 clubes que alcanzó los 600 triunfos en la máxima competencia que tiene esta competencia.

Además, al quedar entre los doce mejores de la etapa clasificatoria (será octavo o noveno) mantiene la asistencia perfecta en los playoffs desde que ascendió.

En el cierre de la Fase Regular, Regatas superó a Olímpico de La Banda 98 a 74 para alcanzar las 600 victorias en la Liga Nacional y sumarse a Atenas de Córdoba, Boca Juniors, Peñarol de Mar del Plata, Gimnasia de Comodoro Rivadavia, Obras Basket y Ferro Carril Oeste.

Para lograr esta marca, Regatas Corrientes disputó un total de 1054 partidos (56,93% de efectividad) en sus 21 temporadas ininterrumpidas en la Liga Nacional, donde compite desde la temporada 2004/05.

Para Regatas ya concluyó la Fase Regular y este sábado conocerá su ubicación en esta instancia con el resultado del partido entre Atenas y Oberá Tenis Club (OTC) que jugarán en la capital cordobesa desde las 11.30.

Si gana Atenas, Regatas quedará noveno y su rival en la Reclasificación será el conjunto cordobés con ventaja deportiva para el Griego.

Si vence OTC, Regatas será octavo, tendrá ventaja deportiva y enfrentará al noveno pero habrá que esperar varios partidos para conocer el equipo que quedará en ese lugar.

La Asociación de Clubes informó que la Reclasificación se pondrá en marcha el sábado 24 de mayo y se extenderá hasta el martes 3 de junio.

La Reclasificación, que enfrenta a los equipos ubicados entre el 5° y el 12° lugar de la fase regular, se disputará los días 24, 26, 29 y 31 de mayo, en caso de ser necesario, y el 3 de junio como eventual quinto juego. Esta serie es al mejor de cinco partidos y otorgará los últimos cuatro boletos a los cuartos de final.

Mientras que la serie por la Permanencia, que enfrentará a Zárate Basket (19°) y Argentino (20°) de la tabla para definir el descenso a la Liga Argentina, se jugará en las siguientes fechas: 30 de mayo, 1, 5, 7 y 10 de junio, también en formato al mejor de cinco encuentros.