River busca el pase a octavos frente a Independiente del Valle

El conjunto de Marcelo Gallardo transita su mejor momento en este 2025. Envalentonado, River recibirá a Independiente del Valle por la quinta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2025 este próximo jueves desde las 21.30. En caso de ganar, la Banda se clasificará a los octavos de final del certamen continental, y además asegurará hacerlo como primero en su zona. A continuación, conocé todos los datos del partido que dirigirá el venezolano Jesús Valenzuela.

Los de Núñez llegan con el envión anímico de haberse lucido en la victoria frente a Barracas Central con un contundente 3-0 y clasificación a los cuartos de final del Torneo Apertura. Y en el certamen continental vencieron 3-2 como visitante a Barcelona de Guayaquil hace una semana para quedar como líder de grupo con 8 unidades.

La idea del cuerpo técnico sería preservar a algunos futbolistas que vienen acumulando mucho rodaje en esta extensa seguidilla y poner un mix entre titulares y suplentes. En el caso de Gonzalo Montiel, será la primera baja confirmada para este duelo copero, donde su reemplazo lo tomará Fabricio Bustos. Luego, evaluará en el entrenamiento del miércoles el estado físico del resto de sus dirigidos.

Independiente del Valle igualó 1-1 ante Universitario en la cuarta fecha de la fase de grupos. En el torneo local, venció 2-1 como visitante a Técnico Universitario, resultado que lo dejó a un punto del líder de la Serie A de Ecuador: Barcelona, su rival en la Copa Libertadores.

En el plano internacional, sin embargo, son los equipos de Quito quienes llevan la ventaja sobre los de Guayaquil. Los dirigidos por Javier Rabanal marchan segundos en el grupo con 5 puntos, detrás de River, con quienes igualaron 2-2 en condición de local en la tercera fecha. Barcelona suma 4 unidades y, por ahora, estaría clasificando a la Copa Sudamericana. Universitario de Perú también tiene 4 puntos, pero una menor diferencia de goles lo deja en el último lugar.

La probable formación de River vs. Independiente del Valle, por la Copa Libertadores

Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Leandro González Pirez, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Maximiliano Meza; Franco Mastantuono, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

La probable formación de Independiente del Valle vs. River, por la Copa Libertadores

Guido Villar; Thiago Santamaría, Luis Zárate, Mateo Carabajal, Layan Loor; Jordy Alcívar; Renato Ibarra, Juan Cazares, Patrik Mercado, Arón Rodríguez; Claudio Spinelli. DT: Javier Rabanal.

Los datos de River vs. Independiente del Valle, por la Copa Libertadores: hora y TV

Hora: 21.30

TV: Fox Sports y Telefé

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Estadio: Monumental

