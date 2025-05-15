Advertencia de Colapinto: “El auto no está en un buen momento”

Franco Colapinto se prepara para volver a los circuitos de la Fórmula 1. Este fin de semana tendrá su primera carrera como piloto titular en la escudería Alpine. Será nada menos que en Imola, en el Gran Premio de Emilia-Romaña.
“Estoy en una mejor posición que cuando llegué el año pasado a la Fórmula 1″, comenzó el joven piloto argentino en una entrevista con ESPN. Y agregó: “Este fin de semana quiero hacer las bases bien. Tengo que ir paso a paso. No conozco nada. Tengo que empezar de cero, es reset total con respecto al año pasado".
“Hay que mejorar el auto”
Pero también lanzó una advertencia. Más precisamente sobre el estado del monoplaza que tendrá que conducir: “El auto no está en un buen momento, hay que trabajar en eso, mejorar el auto, ayudar al equipo para cumplir los objetivos más a largo plazo”.
“Hay que llevar al equipo a donde tiene que estar”, afirmó Colapinto, dando a entender que Alpine no pasa por un buen momento.
