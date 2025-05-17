El clásico fue para Regatas que sigue invicto y aumentó la ventaja en lo más alto

El clásico entre Regatas y San Martín quedó en poder del Fantasma que de esta forma se consolidó en la primera ubicación de la Copa Palacio, torneo de básquetbol reservado para los equipos de primera división en la capital correntina.

En el Fortín Rojinegro, Regatas se impuso 76 a 67 para mantener su invicto y ahora sacarle dos puntos de ventaja a sus inmediatos perseguidores cumplidas siete fechas.

Regatas dominó los dos primeros cuartos y soportó la reacción del local, que empató el juego en 57, para llevarse una valiosa victoria.

Benjamín Marcó con 19 puntos y Viktor Bender con 16 fueron los principales goleadores en Regatas, mientras que en San Martín se destacaron Gerónimo Ramallo con 16 y Leonel Núñez con 12.

Por su parte, Alvear volvió a la victoria después de dos derrotas consecutivas y venció a Colón 71 a 62. Los dos equipos están en el lote de escoltas y luchan por llegar a las semifinales.

En el vencedor sobresalieron en el ataque Jerónimo Ramírez Acevedo con 20 puntos y Enzo Alvaredo con 17, mientras que en Colón, Emilio Vallejos fue el destacado con 13.

Mientras que Pingüinos superó a Hércules 72 a 58, alcanzó su segunda victoria consecutiva y mantiene la ilusión de quedar entre los cuatro mejores de la fase clasificatoria.

Alexis Ortíz con 23 puntos y Alberto Baldassini con 14 fueron los principales referentes de la ofensiva de Pingüinos, mientras que Leonardo Rodríguez con 12 se destacó en Hércules.

Por su parte, en un duelo directo mirando el Top 4, Córdoba superó a El Tala 57 a 56 con un doble de Gonzalo Cotto Oria a segundos del final.

El encuentro fue sumamente equilibrado. El cuarto inicial terminó empatado en 14, en segundo se impuso Córdoba 19 a 16 y en el tercero ganó El Tala 16 a 13.

En el equipo rojo, los máximos goleadores fueron Juan Cruz Rinaldi con 17 puntos y Cotto Oria con 10, mientras que en el verde Juan Pablo Gauna marcó 16 puntos y José Coutada con 14.

Además, Juventus triunfó sobre Sportivo 60 a 51 con 14 puntos de Sergio Zacarías y Don Bosco logró su primera victoria del certamen al superar a Malvinas 1536 Viviendas 73 a 68.

Así se ubican

Cumplidas siete fechas, las posiciones en la Copa Palacio quedaron de la siguiente manera: Regatas 14 puntos, San Martín, Alvear, Colón y Hércules 12, Córdoba y El Tala 11, Pingüinos y Juventus 10, Don Bosco 8, Sportivo y 1536 Viviendas 7.

Para concluir la etapa clasificatoria restan cuatro fechas. Una vez que concluya esta instancia, los cuatro primeros avanzarán a las semifinales.

Lo que viene

La octava fecha contempla estos encuentros:

Regatas vs. El Tala.

Colón vs. San Martín.

Juventus vs. Alvear.

Hércules vs. Sportivo.

1.536 Viviendas vs. Pingüinos.

Córdoba vs. Don Bosco.