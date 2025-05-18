El correntino Humberto Krujoski cerró un fin de semana perfecto en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

Este domingo ganó la segunda final de la tercera fecha del Turismo Carretera 2000 y por lo tanto sumó su segundo festejo en 24 horas.

Este domingo, ya con pista seca, Krujoski a bordo del Renault Fluence del Axion energy Sport dominó de punta a punta la carrera que concluyó por tiempo.

Agustín Canapino y Camilo Trappa completaron el podio de la final en el circuito platense.

En el comienzo, Krujoski le ganó la pulseada a Canapino y se hizo con la punta, mientras que Trappa se acomodó tercero, aunque tenía que aguantar la presión de Facundo Ardusso y Bernardo Llaver era el quinto.

En la quinta vuelta ingresó el auto de seguridad por un despiste y las diferencias en pista se borraron.

Después de dos vueltas, se relanzó la carrera con 13 minutos para la última vuelta.

Krujoski aguantó el ataque de Canapino, se mantuvo en el primer lugar y después manejó con solvencia y sin errores para llegar hasta la bandera a cuadros.“Esta racha es increíblemente buena. Soy realista: yo tenía un auto excelente y Agustín (Canapino) también lo tenía, pero él cargaba lastre y eso se siente. El coche fue contundente tanto con la pista húmeda como con la pista seca, y yo también me pude adaptar bien”, expresó Krujoski en Campeones Radio.El correntino, que estuvo inactivo a nivel nacional el año pasado luego de completar en 2023 su primer temporada en el Turismo Carretera, volvió este fin de semana al triunfo (y por partida doble, también ganó la final del sábado), ya que no ganaba en una categoría nacional desde el 13 de octubre de 2019 en San Nicolás, cuando venció en el TC Pista con un Dodge del Castellano Power Team.La cuarta fecha del Turismo Carretera 2000 será el próximo 15 de junio en el autódromo de Viedma.