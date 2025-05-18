San Lorenzo sorprendió a Mitre y San Martín ganó en Posadas

Los playoffs en la Conferencia Norte de la Liga Federal de Básquetbol comenzó con una sorpresa. San Lorenzo de Monte Caseros venció al “uno” de la zona B, mientras que San Martín de Curuzú Cuatiá triunfó en Posadas.

San Lorenzo, octavo en la fase de clasificación, se hizo fuerte en el Centro de Educación Física Nº 3 de Monte Caseros y derrotó a Mitre de Posadas 70 a 69 con un doble más un libre de Agustín Samaniego.

Tobías Zambón (San Lorenzo) y Mauro Gauna Badaró (Mitre) con 17 puntos cada uno fueron los goleadores del encuentro.

El partidos fue equilibrado y San Lorenzo incomodó al conjunto misionero. El primer cuarto favoreció a la visita 21 a 10 y el segundo al local 15 a 14.

Mitre tomó una pequeña ventaja, nunca mayor a 5, en el tercer capítulo pero un triple de Diego Pérez Díaz adelantó a San Lorenzo 53 a 52 antes de ir al último descanso.

Los últimos diez minutos fueron de ráfagas. San Lorenzo metió un parcial de 7 a 1 y Mitre contestó con uno de 14 a 3. En el final reacción el local y se llevó el triunfo.

El miércoles 21 se volverá a enfrentar, esta vez en Posadas. Si gana Mitre habrá un tercer partido al día siguiente, nuevamente en la capital misionera.

Victoria de San Martín

San Martín de Curuzú Cuatiá, segundo en la zona B, se impuso en Posadas y quedó a un paso de avanzar en los playoffs de la Conferencia Norte.

El conjunto curuzucuateño venció como visitante a Capri, séptimo en la etapa de grupos, 88 a 65 y el miércoles 21, como local, buscará definir la eliminatoria.

San Martín impuso condiciones desde el cuarto inicial donde se impuso 20 a 11. El segundo terminó arriba 42 a 28 y en el tercero ganaba por 20: 64 a 44.

Leonel Rodríguez Seu con 20 puntos, Santiago Gattari con 18 y Joaquín Cajal con 18 fueron los principales goleadores en San Martín, mientras que en Capri se destacaron Franco Zandomeni y Axel Gil con 19 de destacaron en el ataque de Capri.

Otros resultados

En los otros encuentros de playoffs en la zona B de la Conferencia Norte, Tokio de Posadas le ganó a Cultural de Santa Silvyna (Chaco) por 68 a 67 y Sarmiento de Formosa triunfó como visitante sobre Hércules de Charata 63 a 56.