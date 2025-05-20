La lista de los cinco candidatos que tiene Riquelme para ser el nuevo entrenador de Boca

Boca perdió 1-0 ante Independiente como local y quedó eliminado del Torneo Apertura. El clima de tensión que se vivió en la Bombonera durante todo el partido alcanzó su pico máximo tras el pitazo final y los hinchas reclaman por decisiones fuertes.

La salida de Mariano Herrón es prácticamente un hecho y Juan Román Riquelme deberá conseguir un nuevo entrenador con urgencia. Si bien la dirigencia no mencionó públicamente a los apuntados, ya hay una lista de candidatos.

Tras un nuevo fracaso deportivo, Boca deberá dar un golpe sobre la mesa para revertir la mala situación y Riquelme lo sabe. Por eso, la campaña por conseguir un nuevo DT ya está en marcha.

El principal candidato parecería ser Gustavo Quinteros, quien dejó de ser entrenador de Gremio y habría hecho varios guiños hacia el Xeneize. El ex-Vélez habría rechazado ofertas de otros equipos a la espera del llamado de Riquelme.

Otro de los apuntados, sin contacto previo con la historia de Boca, sería Antonio Mohamed. El Turco, de gran experiencia, mencionó en más de una oportunidad sus ganas de dirigir al Xeneize y afirmó que se preparó toda su vida para ese desafío. El dato no menor es que tiene contrato con Toluca, y está a horas de jugar la final de la Liga MX ante el América.

En las últimas horas, apareció un nombre en carpeta que toca las fibras del hincha: Miguel Ángel Russo. De gran presente deportivo en San Lorenzo, con un mal andar desde lo institucional, el campeón de la Copa Libertadores es uno de los que más interesa. Incluso, fue el primer entrenador de la Era Riquelme como dirigente en Boca, pero la pandemia obligó a su salida.

Otro de los nombres fuertes que busca Riquelme y que gusta en la dirigencia de Boca es el de Gerardo Martino. El Tata está sin trabajo tras su salida del Inter Miami y tuvo un viaje familiar de seis meses por Alemania para relajarse. Si bien es uno de los de mayor experiencia, es poco probable que acepte la propuesta, pero lo volverán a intentar.

Más atrás, sin tanta aceptación entre los fanáticos, está Cristian “Kily” González. El exfutbolista del Xeneize viene de tener un ciclo irregular en Unión, donde terminó siendo despedido.

Cabe destacar que, ante la urgencia, los entrenadores sin contrato con otros equipos tienen la delantera en las negociaciones.

Por otro lado, a pesar de aparecer en muchos listados de candidatos, Gabriel Milito no está en carrera para la dirigencia. Desde Boca aseguran que nunca se comunicaron con el ex-Barcelona.

Los candidatos para ser nuevo entrenador de Boca

Gustavo Quinteros

Gerardo Martino

Antonio Mohamed

Miguel Ángel Russo

Cristian “Kily” González