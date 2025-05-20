Los precios de las entradas para el clásico correntino entre Regatas y San Martín

El Club de Regatas Corrientes informó que este jueves arrancará la venta de entradas para la serie de reclasificación de la Liga Nacional de Básquetbol, entre Regatas Corrientes y San Martín, que arrancará el sábado 24 y lunes 26 en el estadio del parque Mitre.

La dirigencia indicó que este jueves a las 9 en la sede de la institución comenzará la venta de entradas para el inicio de la serie de playoffs de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

La serie entre Regatas Corrientes y San Martín, reeditando el clásico de la Ciudad en la Liga Nacional, comenzará este sábado 24 y continuará el lunes 26 en el estadio “José Jorge Contte”, en horario aún a definir.

VALORES

El precio de las entradas para al sector plateas quedó establecido en $8.000 para socios y $15.000 para no socios. En tanto que el valor de las entradas populares quedó fijado en $5.000 socios y $10.000 no socios.

Los abonados de la temporada tendrán la reserva de su lugar hasta el día sábado 24 a las 12.

Vale aclarar que para acceder al precio socio debe presentar el carnet con la cuota societaria al día; y se venderá una por socio, sin excepción. Así mismo se informa que el día de partido el medio de pago será únicamente en efectivo.