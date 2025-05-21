El Tottenham derrotó al Manchester United y se consagró campeón de la Europa League

El Tottenham de Cristian "Cuti" Romero consiguió el tercer título de la competición de su historia al vencer por 1 a 0 al Manchester United en la final de la Europa League disputada en el estadio San Mamés.

Con el único tanto de Luke Shaw en contra, a los 42 minutos del primer tiempo, el Tottenham se coronó campeón del segundo torneo continental en importancia y disputará la próxima Champions League, el premio que brinda la Europa League.

Los últimos dos títulos del equipo de Londres fueron en la temporada 1971/72 y de la 1983/84, cuando aún era denominada "Copa UEFA". En el medio, había llegado a una final de la misma en la 1973/74.

El duelo estuvo parejo en el primer tiempo, con un leve dominio del United debido a que tuvo algunas aproximaciones claras, como el remate de Amad Diallo que pasó muy cerca del segundo palo, pero el equipo londinense se plantó bien en el campo y fue ganando espacios.

A los 42 minutos, un largo centro desde la izquierda de Pape Matar Sarr rompió el fondo del United, con la anticipación del galés Brennan Johnson, quien consiguió desviar el balón, pero fue Luke Shaw en contra quien convirtió el 1 a 0 a favor del Tottenham.

Para la segunda etapa, Tottenham quiso extender su triunfo pero le costó volver a tener el nivel de la primera etapa y se dedicó a defenderse de los ataques del cuadro de Manchester, que jugó más en campo rival y estuvo cerca en varias ocasiones pero el defensor Micky van de Ven y el arquero Guglielmo Vicario fueron claves para mantener el cero.

