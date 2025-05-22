GP de Mónaco: a qué se enfrentará Colapinto este domingo

Este fin de semana se correrá el igual de histórico que de complejo Gran Premio de Mónaco, el octavo de la temporada 2025 de la Fórmula 1 y el segundo para Franco Colapinto desde su regreso a la Máxima. Alpine, que apenas cosechó siete puntos y está anteúltimo en el campeonato de constructores, puede aferrarse de algunos aspectos del circuito para tener esperanzas de hacer una buena carrera, aunque también deberán tener cuidado con lo traicionera que puede ser esta pista.

Si el del principado es un circuito difícil de por sí debido a la cantidad de curvas y a la poca distancia que hay con los muros, el tamaño de los monoplazas no ayuda para nada. Los autos cada vez son más grandes y, por ende, las posibilidades de adelantar en pista son cada vez menores. Por eso se dice que la clasificación en Mónaco es casi más importante que la carrera.

Para intentar solucionar este inconveniente, la FIA dispuso que a partir de este año habrá dos paradas obligatorias en boxes, en lugar de una como en cualquier otro Gran Premio. Por eso, será fundamental acertar con la estrategia, ya que un buen análisis de lo que está ocurriendo puede ser muy beneficioso para ganar posiciones.

En este sentido, Alpine y Colapinto tienen tres razones para pensar que puede ser un fin de semana positivo:

Las dos paradas: esta nueva disposición de la FIA puede beneficiar a aquellos equipos que no son contendientes a ganar. Una estrategia arriesgada, como la que intentaron hacer en Imola, puede traer grandes resultados.

esta nueva disposición de la FIA puede beneficiar a aquellos equipos que no son contendientes a ganar. Una estrategia arriesgada, como la que intentaron hacer en Imola, puede traer grandes resultados. Las características del circuito: más allá de los riesgos que conlleva y la atención que demanda una pista callejera, el hecho de que haya una gran cantidad de curvas lentas favorece al equipo francés . Como es sabido, la unidad de potencia de Renault es una de las peores de la categoría y perjudica el ritmo de carrera en circuitos rápidos. Pero en uno lento como este, en el que se requiere una mayor carga aerodinámica, las fuerzas se igualan mucho más y la habilidad del piloto es preponderante.

más allá de los riesgos que conlleva y la atención que demanda una pista callejera, el hecho de . Como es sabido, la unidad de potencia de Renault es una de las peores de la categoría y perjudica el ritmo de carrera en circuitos rápidos. Pero en uno lento como este, en el que se requiere una mayor carga aerodinámica, las fuerzas se igualan mucho más y la habilidad del piloto es preponderante. Los antecedentes positivos del argentino en Mónaco : por más de que este fin de semana vaya a recorrer las estrechas calles del principado por primera vez a bordo de un fórmula uno, el argentino ya tiene experiencia allí en categorías inferiores. Finalizó primero y segundo en la Fórmula Renault; en la F3 acabó cuarto en la sprint, con la particularidad de que hizo el único adelantamiento de la carrera, y sexto en la principal; mientras que en la F2 terminó quinto en la sprint y 13° en la carrera.También, hay algunos factores que pueden ser negativos y el argentino deberá tener mucho cuidado:

: por más de que este fin de semana vaya a recorrer las estrechas calles del principado por primera vez a bordo de un fórmula uno, el argentino ya tiene experiencia allí en categorías inferiores. Finalizó primero y segundo en la Fórmula Renault; en la F3 acabó cuarto en la sprint, con la particularidad de que hizo el único adelantamiento de la carrera, y sexto en la principal; mientras que en la F2 terminó quinto en la sprint y 13° en la carrera.También, hay algunos factores que pueden ser negativos y el argentino deberá tener mucho cuidado: La cercanía de las paredes : así como hay algunas características del circuito que benefician al equipo Alpine, hay otras que pueden ser perjudiciales para sus pilotos. El poco margen de error es una de ellas. Cualquier fallo, por más mínimo que sea, puede destrozar el auto y provocar un abandono. De hecho, en las últimas horas la escudería compartió un video de Colapinto dando una vuelta por el circuito en el simulador y se vio que rozó las paredes en tres oportunidades, algo que si sucede en la realidad puede ser terminante.

: así como hay algunas características del circuito que benefician al equipo Alpine, hay otras que pueden ser perjudiciales para sus pilotos. El poco margen de error es una de ellas. Cualquier fallo, por más mínimo que sea, puede destrozar el auto y provocar un abandono. De hecho, en las últimas horas la escudería compartió un video de Colapinto dando una vuelta por el circuito en el simulador y se vio que rozó las paredes en tres oportunidades, algo que si sucede en la realidad puede ser terminante. Un circuito complejo para sumar confianza: Franco está conociendo al A525, un auto totalmente nuevo para él que sólo manejó en Imola. Más allá de que el rendimiento en carrera fue positivo, el choque en la clasificación no ayudó a la hora de adquirir confianza. En este circuito los errores no se perdonan y otro choque podría atentar contra su ánimo.

Franco está conociendo al A525, un auto totalmente nuevo para él que sólo manejó en Imola. Más allá de que el rendimiento en carrera fue positivo, el choque en la clasificación no ayudó a la hora de adquirir confianza. En este circuito los errores no se perdonan y otro choque podría atentar contra su ánimo. La probabilidad de lluvia: como se mencionó anteriormente, la clasificación es casi más importante que la carrera en Mónaco. Y para la hora de la qualy hay un 60% de probabilidades de lluvia. El único antecedente de Colapinto con pista mojada en Fórmula 1 fue muy negativo: chocó tanto en la clasificación como en la carrera del Gran Premio de Brasil 2024.

“Es de las pistas más complicadas, pero no estoy asustado. El año pasado corrí en Bakú en mi segunda carrera, después Singapur. Por suerte tengo experiencia del año pasado (en F2), sé cómo prepararme, es una pista distinta, de baja velocidad. Es una carrera especial y estoy muy motivado de correr aquí mi segunda carrera con Alpine”, expresó Colapinto este jueves.

Todas las incógnitas planteadas comenzarán a resolverse a partir de este viernes desde las 8.30 de Argentina, horario en el que tendrá lugar la primera práctica libre. El sábado a las 11 será la clasificación, mientras que la carrera se correrá el domingo a las 10.

TyC Sports